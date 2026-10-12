Šef NATO-a za Europu: Uništit ćemo sve ako Rusija napadne

Vrhovni zapovjednik NATO-a za Europu (SACEUR) je u ponedjeljak upozorio Rusiju da će njegove snage uništiti "sve" uključeno u bilo kakav napad u slučaju da Moskva bude "dovoljno bedasta" te napadne teritorij saveza.

Govoreći na sigurnosnom forumu u Varšavi (WSF), general američkog ratnog zrakoplovstva Alexus Grynkewich je naglasio da je NATO obrambeni savez. Međutim, predstavio je trojak pristup blokiranja, slabljenja i razbijanja neprijateljskih snaga koji će bilo kakav napad učiniti "potpuno uzaludnim".

Europske vlade optužuju Moskvu da pojačava kampanju sabotaža, upada bespilotnih letjelica i kibernetičkih napada protiv njih, a Rusija je prošlog mjeseca upozorila da će koristiti nuklearno oružje ako NATO pokuša odsjeći rusku eksklavu Kalinjingrad.

Putin je ovog mjeseca kazao da Rusija ne planira napasti nijednu europsku zemlju i da želi mirnu koegzistenciju. Takve izjave nisu razuvjerile europske čelnike s obzirom na to da je Rusija slično govorila prije invazije na Ukrajinu 2022., piše Reuters.

Rusija je u više navrata porekla bilo kakvu uključenost u sabotažu i druge aktivnosti hibridnog ratovanja.

Grynkewich nije izrijekom spominjao Rusiju, ali većina njegovog govora je upućena izravno Moskvi. Strateški koncept NATO-a iz 2022. opisuje Rusiju kao najznačajniju sigurnosnu prijetnju za savez.

"Ako je netko toliko bedast da nas napadne, borit ćemo se", poručio je. "Ukratko, pobrinut ćemo se za to da bilo kakav napad na bilo kojeg saveznika bude potpuno uzaludan".

Grynkewich je kazao da odgovor NATO-a neće biti ograničen na snage koje će biti uključene u prvotni napad. "Ako protivnik odluči pojačati napad ili iskoristiti pričuvne snage, slomit ćemo sustav ratovanja koji se koristi protiv nas", rekao je. "To uključuje ne samo napadačku silu, nego bilo što i sve što podupire, održava i upravlja tom silom", dodao je.

Grynkewich je objasnio da je odlučio javno govoriti o planovima NATO-a jer su nedavne sabotaže uznemirile ljude diljem saveza.

"Ono što želim učiniti jest uvjeriti milijardu građana našeg saveza da imamo ovo pod kontrolom. Znamo što moramo učiniti. Znamo kako bismo to učinili", rekao je.

Istaknuo je da je također htio poslati poruku bilo kome tko razmišlja o tome da naškodi zemljama članicama NATO-a.

Grynkewich je htio ublažiti zabrinutost za predanost Washingtona savezu, podsjetivši da je Trump govorio o "ljubavi" na samitu NATO-a u Ankari u srpnju.