O SIGURNOSNOM STANJU

Šef NATO-s: Razgovarao sam s Trumpom o Grenlandu

Piše HINA,
Politička i poslovna elita sljedeći tjedan sastaje se na godišnjem skupu Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu

Admiral

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je u nedjelju da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o sigurnosnom stanju na Grenlandu i na Artiku.

"Nastavit ćemo razgovore o tome i veselim se susresti ga u Davosu" sljedeći tjedan, napisao je Rutte na X-u.

Nije naveo nikakve pojedinosti o sadržaju telefonskog razgovora.

Na forumu se očekuje nastup američkog predsjednika.

Trump želi potpuno vlasništvo nad Grenlandom, danskim autonomnim teritorijem, i zaprijetio je višim carinama za osam zemalja koje su pristale doprinijeti osobljem za NATO-vu vježbu na Grenlandu.

