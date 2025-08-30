Šef Poreznog Uskoka dobio je rješenje da će ga voditi još dvije godine, pa ga naprasno maknuli

Kad je ministar financija Marko Primorac pravdao zamjenu čelnih ljudi Poreznog Uskoka, rekao je da je čelnik tog tijela Antun Matković navršio 65 godina i da su zbog toga htjeli "dugoročnije rješenje". Istaknuo je da je Matković nakon toga dobio i odobrenje za još dvije godine rada u Poreznoj upravi. Micanje ostala tri voditelja u tom važnom tijelu nazvao je uobičajenim rotacijama u sustavu. No uspjeli smo saznati i potvrditi detalje koji pružaju ipak nešto drugačiju sliku te ponovno potvrđuju da je do promjene vodećih ljudi Samostalnog sektora za financijske istrage ipak došlo naglo i to nije bilo planirano još prije koji mjesec. Oni su ostali u Poreznoj upravi, ali su na novim radnim mjestima izvan SSFI-ija, koji su stvarali.

Protiv micanja četiri od pet šefova SSFI-ja pobunila su se i preostala 24 podređena službenika koji traže od ministra obrazloženja. Kako smo saznali, Matković, koji je vodio Sektor od 2018. godine, zaista je napunio 65. godina, ali mu je na vlastiti zahtjev u veljači odobreno da radi još dvije godine. Ali ne samo to, ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša mu je zatim u svibnju dao rješenje po kojemu bi te dvije godine i dalje vodio Porezni Uskok. Dakle, još prije otprilike tri mjeseca nije bio prestar za nastavak rada na mjestu šefa SSFI-ja. Matković je sad voditelj službe u drugom sektoru, odnosno stepenicu je ispod dosadašnjeg ranga. Osim toga, troje zamijenjenih voditelja službi unutar Poreznog Uskoka su prije smjene prošli nove sigurnosne provjere. Nakon provjera ove godine obnovljeni su sigurnosni certifikati Tini Plazibat, koja je vodila službu za suradnju s tijelima kaznenog progona i obavještajnim agencijama, te Paulinu Lonzi, koji je vodio službu za otkrivanje i financijske istrage nezakonito stečene imovine. Trećoj maknutoj šefici, Silviji Hiti, koja je vodila službu za istraživanje prikrivene imovine i izbjegavanje plaćanje poreza, sigurnosna provjera je počela u svibnju.

"Ako su postojali plan i strategija nove sistematizacije i rasporeda rukovodećih službenika Porezne uprave, zašto su voditelji službi SSFI-ja upućeni od Porezne uprave na nove sigurnosne provjere, a raspoređeni na mjesta na kojima im one nisu uvjet obavljanja državne službe", jedno je od pitanja koje su postavili ostali zaposlenici u svojemu pismu ministru.

Inače, troje novih ljudi koji su stavljeni na šefovska mjesta nemaju sigurnosnu provjeru, nego će ona tek biti obavljena. Prije samih smjena Nacional je to najavio i citirao sugovornika koji im je rekao da je Matkovića "oprao" premijer Andrej Plenković jer su u aferi Geodezija utvrdili da je iz Ministarstva kulture išao europski novac, dok je službeni stav Vlade bio da je riječ o hrvatskom novcu, pa bi slučaj trebao preuzeti DORH umjesto Europskih tužitelja. Ministar Primorac i ravnatelj Kutleša tvrde da to nije točno. 