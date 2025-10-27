Šef prometne policije: 'Uvest ćemo kaznu za one koji djeci omoguće da voze romobil'

Voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije Josip Mataija gostovao je u RTL-u Danas. Na početku se osvrnuo na slučaj 24-godišnjaka koji se električnim romobilom vozio po brzoj cesti Solin-Klis.

Policija ga je zaustavila prije tunela Mravinci i uručila mu kaznu od 190 eura zbog dva prometna prekršaja. Privremeno mu je oduzet romobil.

Inače, u prvih šest mjeseci ove godine zabilježeno je 257 nesreća s romobilima, što je tri puta više nego lani.

Romobilist je dobio 190 eura kazne i privremeno oduzimanje romobila. Je li to dovoljno?

Što reći. Mlada osoba je upravljala romobilom gdje ne bi smjela, odnosno prijevoznim sredstvom kojim nije smio sudjelovati na prometnici. Ono nije kategorizirano i ne smije biti na cesti. Vozač je napravio sve ono što nije trebao. Ovom prilikom apeliram na sve ostale da to ne rade. A kazna je takva kakva je.

U budućnosti bi ona trebala biti veća?

Upravo zato je osnovana radna skupina i razmatramo određene odredbe jer smo vidjeli da očito novčane kazne nisu dovoljne jer ne rade ono što bi trebale, ne odvraćaju vozače i druge sudionike u prometu od prekršaja. Na to ćemo se bazirati, da povisimo kazne za prekršaje koje smatramo da su ključni za sigurnost cestovnog prometa.

Koliko bi se povisile kazne?

U ovom trenutku još radna skupina radi na tome i ne bih licitirao s iznosom, ali definitivno će biti puno veće. Sada zakon predviđa da je kazna duplo manja ako je platite u roku od tri dana.

Razmatramo da ćemo povećati kaznu za ovu situaciju, kada netko vozi romobil koji ne smije voziti, ali i za prekršaje koji uključuju nepropisno korištenje mobitela, sigurnosnog pojasa, nepropisan prijevoz djece, ali i kaznu za nekorištenje kacige na električnim romobilima. Očito kazna od 30 eura, odnosno 15 ako je platite u tri dana, nije destimulirajuća za vozače.

Vezano uz romobile, zanimljiv je prijedlog da tko god kupi romobil djetetu mlađem od 14 godina može odgovarati. Kako će to funkcionirati?

Morali smo se odlučiti za taj potez jer očito da odrasli nedovoljno razmišljaju o tome. Naravno, dijete će tražiti romobil, to je njemu igračka. Međutim, odrasli moraju razmišljati da to nije igračka nego opasno prijevozno sredstvo.

Uvest ćemo kaznu koju zasad nemamo za odrasle osobe, nije bitno jesu li to roditelji, bake ili djedovi, kumovi, za onoga tko omogući djeci upravljanje romobilima. Dijete ne može samo kupiti romobil i mora ga nabaviti netko odrastao.

Hoće li tu biti prostora za manipulaciju?

Vjerujem da neće. Mi ćemo jednostavno to dokazati i vidjeti tko je to omogućio.