Šef ruske Dume sastao se u Pekingu s kineskim kolegama. U fokusu borba protiv sankcija

Predsjednik ruskog parlamenta Vjačeslav Volodin izjavio je u ponedjeljak da će na ovotjednim sastancima s kineskim kolegama u Pekingu razgovarati o borbi protiv sankcija i vanjskih uplitanja.

Ruska parlamentarna delegacija na čelu s Volodinom doputovala je u ponedjeljak u Kinu u službeni posjet.

- Na dnevnom redu: borba protiv pritiska sankcija i vanjskog uplitanja, produbljivanje trgovinskih i gospodarskih veza, obrana povijesne istine, razmjene mladih radi osnaživanja humanitarne suradnje - objavio je Volodin na društvenim mrežama, prema navodima ruske državne novinske agencije TASS.

Pritisci sankcija obuhvaćaju i američka nastojanja da spriječi kineski uvoz ruske nafte, napominje Reuters.

Parlamentarni posjet prethodi planiranom putu predsjednika Vladimira Putina koji će Kinu posjetiti krajem kolovoza radi proslave kraja Drugog svjetskog rata u Kini te samita s više od 20 državnih čelnika.

Cilj je manifestacija, uključujući veliku vojnu paradu planiranu za 3. rujna, istaknuti diplomatsku solidarnost između Kine, Rusije i zemalja Globalnog juga. Očekuje se da zapadni čelnici neće prisustvovati događajima.

Uoči vojne parade Peking je pokrenuo kampanju o povijesti Drugog svjetskog rata, nastojeći istaknuti da su Kina i Sovjetski Savez odigrali ključnu ulogu u borbi protiv fašističkih sila u azijskoj i europskoj areni.

Tijekom svibanjskih sastanaka u Kremlju kineski predsjednik Xi Jinping rekao je Putinu da njihove dvije zemlje trebaju biti "čelični prijatelji", a čelnici su se tom prigodom obvezali na podizanje suradnje na novu razinu i "odlučnu" borbi protiv utjecaja Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Reuters.