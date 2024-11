Šef SDP-a Zagreb o Tomislavu Tomaševiću: 'Svi iskorištavaju poziciju moći i gradski novac...'

Branko Kolarić, novi predsjednik zagrebačkog SDP-a, za N1 govorio je o predstojećim izborima u Zagrebu te kazao da ima mandat do lokalnih izbora i da SDP ima oko 1600 članova u Zagrebu.

- Jaki SDP je važan za Zagreb jer je jaki zagrebački SDP bio motor državnog SDP-a. Ja okupljam ljude već dvije godine i rezultati toga će se te vidjeti. Pozvao sam sve koji misle da ova država i naš grad trebaju bolje. Uključivanje svih aktera od centra na lijevo je moj plan - rekao je.

- Na zadnjim izborima u Zagrebu smo bili prvi, i na parlamentarnim izborima, i na europskim. Ja sam se jako brinuo da se naši sukobi ili konfrontacije ne događaju preko medija i to je već poruka da se mi konsolidiramo i na temelju toga gradimo prvo predsjedničke izbore, pa i lokalne - dodao je.

Komentirao je i kandidaturu Davora Bernardića za gradonačelnika Zagreba kao nezavisni kandidat. Smatra da je to neobičnim s obzirom da je on član Socijaldemokrata.

- Isto tako mi je neobična podrška člana SDP-a, Ive Josipovića, pa ću ga pitati što je time mislio. Svima su vrata otvorena, ali jedna od važnih stavki u statutu jest da se ne nanosi šteta ugledu stranci u javnosti - naveo je te opovrgnuo da je blizak s ljudima iz stranke Možemo, kao i da nisu u koaliciji.

Smatra da je “logično da predsjednik organizacije bude i kandidat”.

- Mi ćemo nuditi iskusne kadrove i iskusne ljude koji imaju puno utakmica u nogama, i političkog i profesionalnog - dodao je.

O Tomaševiću: 'Spori su u odlučivanju i provođenju'

Otkrio je i što najviše zamjera Tomislavu Tomaševiću.

- Sporost u odlučivanju i sporost u provođenju. Za Centar za gospodarenjem otpada tek se sada, na kraju mandata, završavaju studije. To je trebalo biti riješeno u prvoj godini, kao što su i pročelnici odmah trebali biti izabrani. To ne bi trebali javni natječaji nego ih treba birati gradonačelnik i za to odgovarati, kao što i premijer bira ministre. Pola mandata je prošlo bez da su izabrali pročelnike - kazao je.

Na javnim plakatima po gradu grad prikazuje neke svoje projekte, a Kolarić navodi da je to korištenje javnih sredstava u promociju aktualne vlasti. “To je problem, i svi iskorištavaju tu poziciju moći i gradski novac”, istaknuo je.

Osvrnuo se i na aferu Beroš, nazvavši to dno dna” i “ravno veleizdaji”.

- Kad misliš da nas HDZ-ovci ne mogu iznenaditi, oni uvijek mogu napraviti gore. Mislim da je Beroš tu manji igrač i da su tu neki drugi uvezani jer zdravstveni sustav je jako lak za krađu ako imate ljude na visokim pozicijama koji znaju napisati specifikacije i zato je to posebno osjetljivo. Drago mi je da se to pokrenulo, ali da nema EPPO-a to se ne bi ni pokrenulo - rekao je.