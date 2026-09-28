Šef Sindikata Čistoće: 'Poslali smo 20 kamiona. Odvozit će iz bolnica, domova, vrtića...'

Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović izjavio je u ponedjeljak ujutro novinarima ispred ZET.ovog spremišta Remiza da su umanjili zahtjeve prema ZET-u i poručio kako su spremni razgovarati, ali u dobroj vjeri.

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Podsjetio je kako već 120 dana pokušavaju pronaći kompromis i traže da se saslušaju sindikalni prijedlozi i vidi što je problem ustvrdivši kako je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević umjesto rješenja postao uzrok problema. Na konferencijama za medije pojavljuju se podaci koji apsolutno nisu točni, tvrdi Jović. Također je rekao kako je predsjednik Uprave Zagrebačkog Ivan Novaković izjavio da ne zna tko su članovi štrajkačkog odbora i s kime bi trebao pregovarati. Objavili smo dokumentaciju i vidi se da je riječ obmani prema građanima, ocijenio je Jović.

Zagreb: Štrajk vozača ZET-a, vozači ne voze tramvaje | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Umanjili smo zahtjeve prema ZET-u. Spustili smo osnovicu s 15 na 13 posto, (tražimo) razgovor o stalnom dodatku i datumu primjene, (Tražimo) razgovor o naknadi za troškove prijevoza u visini od 100 posto, ovisno o izboru radnika te dodatak za vjernost radnika sa 0,20 na 0,15. Tražimo razgovor o kolektivnom ugovoru koji će se potpisati na dvije ili tri godine i indeksaciju plaća na način kako to Grad Zagreb već isplaćuje", rekao je Jović. To su naši općepoznati prijedlozi koje smo već iznijeli prije 3 mjeseca, podsjetio je i dodao kako se iz zapisnika vidi da su smanjivali prijedloge. Kada imate drugu stranu koja dolazi s praznim papirom, sasluša i kaže da im je sve to neprihvatljivo mi nemamo više mogućnosti - istaknuo je.

Napomenuo je kako se 78 posto radnika ZET-a i 74 posto radnika Holdinga izjasnilo da podržavaju štrajk. Pozivali smo predstavnike uprava i pregovaračkog odbora da krenemo u ozbiljne razgovore i prijedloge rješavanja problema. "Mi ćemo morati sjesti za stol, bilo danas ili sutra, kada god, ali pregovori moraju biti u dobroj vjeri", poručio je Jović.

Predsjednik Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović podsjetio je da su 3 puta korigirali sindikalne prijedloge ustvrdivši da su na to na kraju dobili prazan papir. Jedini koji postavlja ultimatume je gradonačelnik Tomislav Tomašević, ustvrdio je i dodao kako su sindikati bili otvoreni za suradnju, no gradonačelnik ni jednom nije pokazao interes da surađuje. Ponovno je pozvao na razgovor kako bi riješili problem.

Zagreb: Štrajk vozača ZET-a, vozači ne voze tramvaje | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodža rekao je da u Čistoći neće svi štrajkati. Na teren će izaći 20 kamiona.

- Mi imamo malo drugačiju situaciju nego u ZET-u. Mi smo u dogovoru s voditeljem podružnice dogovorili da radi nužni dio odvoza smeća, to je 20 kamiona koji će odvoziti bolnice, staračke domove, škole, vrtiće. Izašli smo u susret poslodavcu jer smo odgovorni. Druge podružnice će izaći samo u slučaju signalizacije ili nekakvih odrona na cesti i onoga što bi moglo ugroziti bilo koga.

Sandra Crnković, članica pregovaračkog odbora poručila je radnicima da ostanu dostojanstveni.

- Ovdje se vidi ona potpora koju smo dobili. Danas je jasno da ti ljudi stoje iza nas i u štrajku. Vidjet ćemo kakav je odaziv na štrajk. Zagrebački holding je jedan veliki sustav, koji ima vise podružnica. Mi ćemo probati danas obići sve podružnice Zagrebačkog holdinga kako bi bilo na raspolaganju svojim radnicima.