'Šef splitskog SDP-a jedini ima interes da ne pobijedim. Pa čak i pod cijenu da se vrati HDZ'

Ivica Puljak spreman je za lokalne izbore. Ne vidi da ga itko od konkurencije može pobijediti, ni HDZ-ovac Tomislav Šuta, ali ni prekaljeni Željko Kerum. Nema, kaže Puljak, više povlaštenih, svi građani imaju ista prava i šanse. Grad Split, prema njegovu mišljenju, više pozornica trgovačkih interesa Keruma i HDZ-a, već slobodan grad, pun mediteranskog duha i života. Za drugi mandat planira realizirati više od tisuću stanova za priuštivo stanovanje, rješenje problema parkiranja kroz završetak projekta gradnje garaža, prometno rješenje prilaza luci, gradnju novih cesta - žila kucavica grada, a posebno ga veseli organiziranje Europskih sveučilišnih igara 2028. godine, što predstavlja projekt sličan kao što su bile Mediteranske igre 1979. godine. No pitanje je hoće li biti u prilici to sve ostvariti jer treba u svibnju ponovno pobijediti u utrci za gradonačelnika Splita.

Puljak u intervjuu govori i o visokoj politici te smatra da Vlada neće pasti, ali i da ne postoji nitko iz HDZ-a s kim bi išao na večeru.

Express: Lokalni izbori su za četiri mjeseca. Vaša stranka Centar podržat će nezavisnu kandidatkinju Ivanu Ninčević Lesandrić za županicu Splitsko-dalmatinske županije. Zašto ste tako odlučili i zašto ne idete sa svojim kandidatom?

Stranka Centar i ja kao gradonačelnik te kandidat za novi mandat u Splitu podržat ćemo Ivanu Ninčević Lesandrić za županicu jer ona može pobijediti HDZ. Zato što je odlična kao osoba. I zato što će dobro i kvalitetno upravljati županijom. Zašto da kao Centar izmišljamo svog alibi kandidata kad postoji osoba koja nam je potpuno kompatibilna, a koja pri tome može nakon tridesetak godina završiti eru HDZ-a u našoj županiji?! Tako će razmišljati svi kojima je pobjeda nad HDZ-om bitan korak da se naša županija uredi kako treba.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram

Express: SDP, s kojim ste išli na parlamentarne izbore u koaliciji Rijeke pravde, još nije odlučio hoće li ići na izbore za župana sa svojim kandidatom. Jeste li ih pokušali pridobiti da i oni podrže Ivanu Ninčević Lesandrić kako se glasovi ne bi raspršili?

Mislim da je gotovo svima u SDP-u jasno da njihov stranački kandidat ne može dobiti Blaženka Bobana ili nekog drugog HDZ-ova kandidata, baš kao što ga ne može dobiti ni Mostov, pa ako baš hoćete ni Centrov stranački kandidat. Na SDP-u je da odluči kako će se postaviti u ovom trenutku, kad postoji kandidatkinja koja zaista može maknuti HDZ s trona u najvećoj i najjačoj županiji. Postoji sigurno dovoljno opcija da se postigne sinergijski učinak, čak i u dva koraka. U prvom krugu može ići više lista da zauzmu maksimum vijećnika u budućoj županijskoj skupštini, a Ivani trebamo u drugom krugu svi dati maksimalnu potporu za pobjedu.

Express: Saznali smo da su u dogovoru visoko rangirani splitski HDZ-ovac i isto tako utjecajni SDP-ovac. Sklopili su navodno pakt da SDP ide sa svojim kandidatom kako bi se oduzeli glasovi vašoj kandidatkinji i time se izravno pomoglo Blaženku Bobanu iz HDZ-a, koji najvjerojatnije ide ponovno za župana? Znate li nešto o tome?

Priča će vjerojatno biti svakakvih da nas zbune i obeshrabre, no ja ne bih želio vjerovati da to što vi pitate zaista žele u vrhu SDP-a. Da bi takav scenarij dao rezultat, SDP bi trebao objaviti ime kandidata za kojeg je prilično izvjesno da ne pobjeđuje u drugom krugu, a da u prvom samo želi izbaciti iz igre Ivanu Ninčević Lesandrić. Jedini dalmatinski SDP-ovac s kojim bih ja mogao povezati takvu igru je Davor Matijević jer on to uopće ne skriva. On je jedini zainteresiran da ja ne pobijedim u Splitu pod cijenu da se vrati HDZ, pa je bijesan i na svakog s kim ja sjednem za stol, jer tad kvarim njegov spin da sa mnom i Centrom nitko neće. S ostalim članovima SDP-a, posebno njihovim gradonačelnicima, imam sasvim korektne odnose i ne vjerujem da bi opstruirali pobjedu nezavisne kandidatkinje u korist HDZ-a. HDZ je skoro pa na koljenima, tako da ne znam tko će im to iz SDP-a pokušati pružiti ruku da ih spasi, osim Davora Matijevića.

Split: Završna konferencija za medije Ivice Puljka pod nazivom "Završna poruka biračima" | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Express: Što se tiče grada Splita, za sada je poznato da u utrku za gradonačelnika uz vas idu još Željko Kerum i HDZ-ov mladi lav Tomislav Šuta. Tko vam je od njih dva veća ugroza? Šuta nosi novu mladu energiju (predstavio se građanima showom s dronovima), a Kerum je Kerum, prekaljeni lokalni političar kojeg Splićani pamte jer je napravio Zapadnu obalu i penzionerima davao za njih dobre božićnice.

Mislim da su njih dvojica odličan spoj propalih dogovornih politika. Nema toliko javnog novca koliko njima dvojici i njihovim stranačkim te interesnim skupinama treba za hranjenje svojih povlaštenih hobotničkih krakova. Kerum i HDZ koji se na ovim izborima sasvim slučajno zove Tomislav Šuta, predstavljaju istu prošlost, istu sadašnjost i istu budućnost grabljenja u javni novac za privatne i stranačke interese. Nema tu nikakvih promjena. Holivudski spektakl s dronovima ne pokazuje novo lice HDZ-a nego samo tehnički napredniju bahatost bez pokrića. Tomislav Šuta je neuspješni direktor Lećevice i Vodovoda i kanalizacije. U njegovo vrijeme voda je bila i ostala mutna, s dronovima ili bez njih.

Express: Što se sve napravili u ovome mandatu za što mislite da biste trebali biti nagrađeni drugim mandatom?

Uveli smo red u cijeli grad. Nema više povlaštenih, svi građani imaju ista prava i šanse. Grad Split nije više pozornica trgovačkih interesa Keruma i HDZ-a nego slobodan grad, pun mediteranskog duha i života. Puno je još posla pred nama, ali smo zacrtali put kojim idemo i za koji smo sigurni da će nam građani i dalje dati podršku. Pored toga smo završili projekte Četiri palme i Hospicij, napravili smo najveći tehnološki park u Hrvatskoj, koji je sad centar visokih tehnologija, upisali smo svu djecu zaposlenih roditelja u vrtiće, a sad gradimo dva velika nova vrtića i tri mala, kojima ćemo riješiti standard predškolskog odgoja za dugi niz godina. Završavamo plažu Žnjan, koja će biti jedna od najljepših plaža Mediterana, napravili smo prve dvije podzemne garaže u novijoj povijesti, sad se grade još četiri, a napravili smo i projekte za 30-ak novih garaža koje ćemo realizirati u sljedećim godinama. Zasadit ćemo oko 20.000 stabla i 15.000 grmova, što je više novog zelenila nego u prošlih 30 godina zajedno. Napokon smo počeli s realizacijom nove kanalizacije za cijeli grad, čime će se očistiti more. Započeli smo projekt pročišćivača vode, čime će i pitka voda napokon biti čista. Instalirali smo nove solarne elektrane, počeli gradnju tri nove školske dvorane, napravili projekte da sve škole budu u jednoj smjeni, izradili prometno rješenje za Istočnu obalu, rekonstruirali sportsku infrastrukturu i napravili još mnogo toga. Od građana ćemo zamoliti da nam daju povjerenje da ovako nastavimo.

Express: Činjenica je da velik broj vaših građana živi od turizma, a vi ste 2022. odlučili utihnuti glazbu kafića na Rivi, maknuli ste neke štekate... Je li turizam zbog toga patio, kako neki misle?

Suživot naših stanovnika i gostiju je moguć iako često treba balansirati i međusobno se prilagođavati. Mislim da smo tu znali naći pravu mjeru, jer niti smo onemogućili turizam niti smo dopustili da se našem domaćem stanovništvu oduzme svaki pedalj pločnika ili svaki sat mira noću. Postoji jedna stara mudrost koja kaže “znaj mjeru”. Mislim da je ona baš primjenjiva na turizam i da smo uspjeli pronaći bolju mjeru između turizma i svakodnevnog života naših građana. Izgradnjom Žnjana još će se ta mjera više uskladiti jer će taj golemi prostor rasteretiti užu gradsku jezgru, pa ćemo imati i Split ugodan za goste i udoban za naše domaće stanovništvo.

Konferencija za medije kandidata Centra za gradonačelnika Splita, Ivice Puljka | Foto: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram

Express: Najavljeno je otvaranje plaže Žnjan i pripadajućega kompleksa ovog ljeta. Znate li kad će točno Žnjan biti gotov?

Kraj radova je planiran za početak svibnja, kad će plaža biti na raspolaganju, prvenstveno građanima Splita, a onda i našim gostima.

Express: Najavili ste plan gradnje priuštivog stanovanja. Objasnite nam što to podrazumijeva. Naime, mlada obitelj u Splitu teško može priuštiti sebi kupnju stana kad je prosječna cijena kvadrata 4000 eura.

Uskoro kreće natječaj za projektiranje i gradnju jedne zgrade s 40-ak novih stanova za najam. Pored toga planiramo projekte gradnje većeg broja stanova za najam na području gradskog projekta Brodarica, kao i nastavak projekta gradnje na Korešnici. Istodobno radimo na izmještanju Prometove garaže s Kopilice na Dračevac, gdje ćemo onda izgraditi veći broj stanova za najam. Sve su to projekti za sljedeći mandat, u kojem će to biti najvažnija tema, kojoj ćemo posvetiti najviše svojeg vremena i energije.

Express: Možete li nam otkriti svoja tri kapitalna projekta za Split koje planirate ostvariti u drugome mandatu?

Više od 1000 stanova za priuštivo stanovanje, rješenje problema parkiranja kroz završetak projekta gradnje garaža, prometno rješenje prilaza luci, gradnja novih cesta - žila kucavica grada, realizacije gradskih projekata Stari Hajdukov plac, Poljud i Duilovo, projektiranje područja Kopilice, novi GUP i projektiranje novog stadiona na Brodarici te rješenje Spaladium arene. Posebno lijep projekt je organizacija Europskih sveučilišnih igara 2028. godine, što predstavlja projekt sličan kao što su bile Mediteranske igre 1979. godine.

Split: Kandidat za gradonačelnika Ivica Puljak | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV

Express: Što je s HNK? Ansambl se raspada, zaposlenici daju otkaze...

HNK Split ostvaruje rekordne rezultate gledanosti i ima najbolje financijske rezultate u novijoj povijesti. Mislim da je to dobar rezultat. Interni problemi se rješavaju i stanje je sve bolje.

Express: Što se tiče visoke politike, kako gledate na ovu krizu s Domovinskim pokretom? Može li doći do pada Vlade?

Do pada ove i ovakve Vlade ne može doći zbog njihovog međusobnog razračunavanja, jer ta Vlada i nije nastala na želji da se do zadnje kapi znoja brinu o javnom dobru. O Domovinskom pokretu ne mislim ništa, osim da imaju lažno ime, kao i HDZ. Njih treba politički pobijediti, kao što to mi sa svojim partnerima idemo učiniti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje su, uostalom, nakon zadnjih lokalnih izbora i sklopili interesni pakt kao probu za nacionalnu razinu.

Express: Postoji li netko iz HDZ-a ili DP-a koga ste upoznali, a tko vam je OK, s kime biste mogli na ručak, večeru...?

Politička odgovornost ne mijenja se time što u tim strankama može biti korektnih pojedinaca. Politička pobjeda nad HDZ-om i njihovim partnerima je nužna zbog boljitka Splita, Splitsko-dalmatinske i svake druge županije te na kraju cijele Hrvatske. Pohvaliti ijednog HDZ-ovca da je OK ne može biti alibi za ono što radi HDZ kao stranka napunjena klijentelistima, karijeristima i korumpiranim osobama. Zato ja, u skladu s govorom njihova sad marginaliziranog a nekad istaknutog člana Davora Ive Stiera, ne mogu nikoga pohvaliti dok je njihov sveopći stranački potpis klijentelizam i korupcija.

Foto: EXPRESS