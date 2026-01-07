Obavijesti

News

Komentari 12
TRAUMATOLOGIJA KRCATA

Šef Traume za 24sata: 'Imali smo 15 hitnih operacija zbog lomova na ledu, a čeka nas još'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 3 min
Šef Traume za 24sata: 'Imali smo 15 hitnih operacija zbog lomova na ledu, a čeka nas još'
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Najčešće se radi o teškim ozljedama ruku, nogu i kukova. Kod starijih pacijenata dominiraju prijelomi kuka, dok mlađi najčešće zadobivaju prijelome gležnja, potkoljenice, lakta i ramena.

Admiral

Snijeg i poledica koji su posljednjih dana zahvatili Zagreb uzrokovali su nagli porast broja ozlijeđenih građana, što je posebno opteretilo Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Kroz hitni prijem Klinike samo u ponedjeljak i utorak zaprimljeno je 260 pacijenata, svi s ozljedama nastalim uslijed padova na zaleđenim površinama. Od tog broja, 30 pacijenata zadržano je na bolničkom liječenju, dok je 15 operirano. Tijekom srijede planirano je još između sedam i deset operativnih zahvata.

Zagreb: Zimska idila na Jarunu Zagreb: Zimska idila na Jarunu Zagreb: Zimska idila na Jarunu
25
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pritisak na zdravstveni sustav nastavio se i utorak i srijedu. 

- Primili smo velik broj ljudi, kolege su cijelu noć radile, a ostalo je još šest do sedam pacijenata koji nisu stigli biti operirani. U tijeku su obrade i prijemi te velik broj hitnih operacija - rekao je za 24sata dr. Srećko Sabalić, predstojnik Klinike za traumatologiju.

Najčešće se radi o teškim ozljedama ruku, nogu i kukova. Kod starijih pacijenata dominiraju prijelomi kuka, dok mlađi najčešće zadobivaju prijelome gležnja, potkoljenice, lakta i ramena.

Pokretanje videa...

Snijeg u Gračacu 01:54
Snijeg u Gračacu | Video: 24sata/pixsell

Zbog iznimne situacije pojačane su sve dežurne službe bolnici

- To su ozbiljne povrede i ozbiljni operativni zahvati. Lakše prijelome bez pomaka, koji ne zahtijevaju operaciju, ovdje ni ne spominjemo - naglasio je dr. Sabalić.

Zbog iznimne situacije pojačane su sve dežurne službe bolnici, a liječnici apeliraju na građane da ne izlaze iz svojih domova ako to nije nužno.

- Molimo ljude da shvate koliko je ovo opasno stanje i da ne podcjenjuju rizik. Većina pacijenata bila je uvjerena da mogu sigurno prelaziti preko zaleđenih dijelova ceste. No vrlo je lako pasti - upozorio je.

Dr. Sabalić ističe i kako Klinika ima veliko iskustvo u ovakvim situacijama, ali da se slični uvjeti rijetko viđaju.

- Godinama nije bilo ovakvog snijega, no sada je napadao i potreba za liječničkom intervencijom znatno je povećana - zaključio je.

S druge strane, u KB Dubrava situacija je zasad stabilna. Ravnatelj dr. Ivica Lukšić rekao nam je da zbog snijega nemaju povećan priljev pacijenata te da se rad odvija standardnim tempom, bez izvanrednih opterećenja na hitnu službu i traumatološke odjele. Iz KBC-a Zagreb čekamo odgovor kakva je situacija kod njih.

No liječnici svakako upozoravaju na važnost opreza prilikom kretanja po snijegu i ledu te mole sve koji ne trabaju neka ne idu van jer zimski uvjeti mogu biti opasni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Trump planira 'nabaviti' Grenland. Opcija je i vojska...
IZ MINUTE U MINUTU:

Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Trump planira 'nabaviti' Grenland. Opcija je i vojska...

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
OGROMNI ZASTOJI

VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'

Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...
Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'
BILI SMO NA BOSILJEVU

Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'

Proveli smo dan sa zimskom službom. Čitav dan brinu da su autoceste prohodne, a pomažu i ‘ljubiteljima ljetnih guma’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026