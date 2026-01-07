Šef Traume za 24sata: 'Imali smo 15 hitnih operacija zbog lomova na ledu, a čeka nas još'

Snijeg i poledica koji su posljednjih dana zahvatili Zagreb uzrokovali su nagli porast broja ozlijeđenih građana, što je posebno opteretilo Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Kroz hitni prijem Klinike samo u ponedjeljak i utorak zaprimljeno je 260 pacijenata, svi s ozljedama nastalim uslijed padova na zaleđenim površinama. Od tog broja, 30 pacijenata zadržano je na bolničkom liječenju, dok je 15 operirano. Tijekom srijede planirano je još između sedam i deset operativnih zahvata.

Pritisak na zdravstveni sustav nastavio se i utorak i srijedu.

- Primili smo velik broj ljudi, kolege su cijelu noć radile, a ostalo je još šest do sedam pacijenata koji nisu stigli biti operirani. U tijeku su obrade i prijemi te velik broj hitnih operacija - rekao je za 24sata dr. Srećko Sabalić, predstojnik Klinike za traumatologiju.

Najčešće se radi o teškim ozljedama ruku, nogu i kukova. Kod starijih pacijenata dominiraju prijelomi kuka, dok mlađi najčešće zadobivaju prijelome gležnja, potkoljenice, lakta i ramena.

Pokretanje videa... 01:54 Snijeg u Gračacu | Video: 24sata/pixsell

Zbog iznimne situacije pojačane su sve dežurne službe bolnici

- To su ozbiljne povrede i ozbiljni operativni zahvati. Lakše prijelome bez pomaka, koji ne zahtijevaju operaciju, ovdje ni ne spominjemo - naglasio je dr. Sabalić.

Zbog iznimne situacije pojačane su sve dežurne službe bolnici, a liječnici apeliraju na građane da ne izlaze iz svojih domova ako to nije nužno.

- Molimo ljude da shvate koliko je ovo opasno stanje i da ne podcjenjuju rizik. Većina pacijenata bila je uvjerena da mogu sigurno prelaziti preko zaleđenih dijelova ceste. No vrlo je lako pasti - upozorio je.

Dr. Sabalić ističe i kako Klinika ima veliko iskustvo u ovakvim situacijama, ali da se slični uvjeti rijetko viđaju.

- Godinama nije bilo ovakvog snijega, no sada je napadao i potreba za liječničkom intervencijom znatno je povećana - zaključio je.

S druge strane, u KB Dubrava situacija je zasad stabilna. Ravnatelj dr. Ivica Lukšić rekao nam je da zbog snijega nemaju povećan priljev pacijenata te da se rad odvija standardnim tempom, bez izvanrednih opterećenja na hitnu službu i traumatološke odjele. Iz KBC-a Zagreb čekamo odgovor kakva je situacija kod njih.

No liječnici svakako upozoravaju na važnost opreza prilikom kretanja po snijegu i ledu te mole sve koji ne trabaju neka ne idu van jer zimski uvjeti mogu biti opasni.