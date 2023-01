Šef udruge ugostitelja: Vladine mjere su udar na našu profesiju. Sigurno je, mnogi će zatvoriti...

Predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Nikola Eterović komentirao je za N1 dizanje cijena te mjere vlade.

- Provode se nadzori, oni su aktualni, izriču se kazne i šalju zapisnici. Ne bih još to tako agresivno i strogo komentirao jesu li bila opravdana ili neopravdana povećanja cijena. Proteklih 6 mjeseci događa se jako velika inflacija. Mi u ugostiteljstvu nismo bili u mogućnosti podići te cijene što znači da kupovna moć naših gostiju nije dovoljno velika da si možemo dopustiti pretočiti tu inflaciju na njih - kaže Eterović.

Eterović napominje da su zato ugostitelji smanjili svoju zaradu kako bi mogli opstati na tržištu u nadi da bi dočekali povoljan trenutak.

- Sad kad smo došli do toga došla je zabrana vlade da se povećaju cijene. To smatram udarom na našu profesiju. Slobodno tržište podrazumijeva da svatko formira svoje cijene, to je čista ekonomija, ne razumijem potrebu ograničavanja bilo čega. To je jednostavno selekcija na tržištu hoće li netko nešto moći platiti ili neće - rekao je.

- Ovo je jedna estetska i neadekvatna mjera, ona dolazi nepravovremeno. Već smo skoro 5 godina u kriznom menadžmentu, apsolutno je neminovno da će se mnogi zatvoriti - navodi.

Kaže kako već dugo vremena ugostitelji s Vladom pokušavaju razgovarati o PDV-U.

- Bilo koja mjera vlade u ovom smjeru je neprijateljska u najmanju ruku. Ide se u dodatna otežavanja i produljivanja mjera do ožujka. To je jednostavno neodrživo. Neminovno ćemo morati povećati cijene, plin nam je skočio 600 posto. Ne možemo to platiti - rekao je Eterović za N1.

