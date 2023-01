Vlada sprema novi 'lijek' za trgovce, a oni poručuju: 'Nije kriv euro što dižemo cijene...'

Godinu smo započeli nezapamćenom inflacijom uslijed čega smo uveli novu valutu te se našli u otvorenoj bitci između opravdanog i neopravdanog podizanja cijena prehrambenih proizvoda. S jedne strane trgovci mahnito podižu marže još od kolovoza opravdavajući se poskupljenjima inputa, a s druge strana Vlada je smanjivala PDV, zamrzavala cijene goriva, subvencionirala energente no to nije spriječilo većinu trgovaca da hvataju val navodne ekstra zarade. U petak kreće novi krug obračuna Vlade i trgovaca gdje će država ili utjecati na vraćanje cijena prije konverzije, ili ograničavanje cijena 100-tinjak proizvoda ili to dvoje u kombinaciji. Trgovci s druge strane prije ovih najava spremali su predati listu Vladi s novim poskupljenjima gdje se spominjalo od 40 do 100 proizvoda. Evo kako sada dišu.