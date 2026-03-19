Šef umirovljenika: 'Još nemamo iznos najniže mirovine, bit će određena za svaku kategoriju'

"Koliko će iznositi minimalna mirovina još ne znamo, radimo na tome s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Baš idući tjedan s ministrom Alenom Ružićem imam sastanaka na tu temu. No znamo da treba odrediti minimalnu mirovinu za, primjerice, 15 godina radnog staža i 65 godina starosti, za 40 godina staža, i ostale kategorije, situacije, kaže za 24sata predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Veselko Gabričević koji je danas na N1 najavio da će ove godine biti određena najniža mirovina.

"Premijer Andrej Plenković se usuglasio, dogovorili smo da će se ove godine odrediti koja je najniža mirovina. To se pokušavalo nekoliko puta, ali sad kažem da ćemo to dogovoriti", istaknuo je Gabričević, bez iznošenja konkretnih brojki.

Zagreb: Sabor o konačnom prijedlogu zakona o mirovinskom osiguranju | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kako dodaje za 24sata, prijedlog da se odredi najniža mirovina je bio njihov, premijeru su ga iznijeli još lani, i on ga je prihvatio.

- Premijer se usuglasio s idejom, i sad je naša zadaća to dovesti do kraja. Trebamo budućim umirovljenicima izračunati, da ljudi znaju, što ih čeka u mirovini, ovisno o njihovim godinama života i staža. Koliko će netko, primjerice, imati mirovinu ako ima zakonski minimalnih 15 godina staža i 65 godina života, to danas ne znamo. A ljudi bi trebali znati što ih čeka, na što mogu računati, koji će biti minimum, kaže Gabričević.

- Nezgodno je i neizvjenso kad ne znate što vas sutra čeka, moramo tome stati na kraj, dodaje.

Na pitanje što bi on želio, kolika da bude minimalna mirovina, otkriva kako bi "volio da bude što viša, kako bi umirovljenicima bilo što lakše živjeti". Cilj je da što više umirovljenika bude van granica siromaštva. Ove će godine prosječna mirovina iznositi 723 eura, najniže su postojeće mirovine povećane za tri posto, a invalidske deset posto u prosjeku, dodaje Gabričević.

Zagreb: Zakon o mirovinskom osiguranju donosi velike promjene za umirovljnike | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ako se i nakon odlaska u mirovinu nastavi raditi pet godina, mirovina se povećava 12 posto, to je poznato. Ljude treba stimulirati da ostanu na tržištu rada što dulje, napominje Gabričević, inače umirovljeni general HV-a koji je, između ostalog bio zapovjednik obrane Dubrovnika i zapovjednik zbornog područja Gospić. Zastupnik je u aktualnom sazivu Sabora.

- Zbog pretvorbe i privatizacije su mnogi bili prisiljeni otići u mirovinu s vrlo malim mirovinama, ali su zaključili da je bolje išta nego išta, sve to danas dolazi na naplatu, i ljudi bi trebali imati zajamčeni minimalni iznos mirovine, zaključuje Gabričević.