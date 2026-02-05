Obavijesti

Šef UN-a: 'Istek sporazuma Novi START je ozbiljan trenutak za svjetsku sigurnost i mir'

Sporazum Novi START, koji je istekao u ponoć sa srijede na četvrtak, ograničavao je broj strateških nuklearnih bojevih glava koje mogu rasporediti Rusija i Sjedinjene Američke Države...

Admiral

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres ocijenio je u srijedu da je istek sporazuma Novi START ozbiljan trenutak za međunarodni mir i sigurnost te pozvao Rusiju i Sjedinjene Američke Države da bez odgode započnu pregovore o novom okviru kontrole nuklearnog naoružanja.

Sporazum Novi START, koji je istekao u ponoć sa srijede na četvrtak, ograničavao je broj strateških nuklearnih bojevih glava koje mogu rasporediti Rusija i Sjedinjene Američke Države, kao i broj projektila i bombardera s kopnenim i podmorničkim baziranjem namijenjenih njihovoj isporuci.

"Po prvi put u više od pola stoljeća suočavamo se sa svijetom bez ikakvih obvezujućih ograničenja strateških nuklearnih arsenala Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država - dviju država koje posjeduju veliku većinu globalnog nuklearnog naoružanja", rekao je Guterres u priopćenju.

Upozorio je da se raspad desetljeća postignuća u kontroli naoružanja događa u trenutku kada je, kako je naveo, rizik od uporabe nuklearnog oružja najveći u posljednjih nekoliko desetljeća.

Istodobno je istaknuo da postoji prilika za "resetiranje" i stvaranje režima kontrole naoružanja prilagođenog promjenjivom globalnom okruženju te pozdravio izjave čelnika Rusije i SAD-a o potrebi sprječavanja povratka svijetu nekontroliranog širenja nuklearnog oružja.

"Svijet sada gleda prema Rusiji i Sjedinjenim Državama kako bi riječi pretočile u djela", poručio je Guterres, pozvavši obje zemlje da se bez odgode vrate za pregovarački stol i dogovore nasljedni sporazum koji bi obnovio provjerljiva ograničenja, smanjio rizike i ojačao zajedničku sigurnost.

