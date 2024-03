Šef UN-ove agencije: Nema dokaza da su naši djelatnici sudjelovali u napadu Hamasa

Šef UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA) Philippe Lazzarini rekao je u četvrtak da nema nikakvih dokaza da je itko od zaposlenika te agencije sudjelovao u Hamasovom napadu na Izrael u listopadu, ocijenivši da takve optužbe dolaze iz izraelske vlade s ciljem sprečavanja humanitarne pomoći palestinskim civilima. „Te optužbe sam primio 18. siječnja usmeno i one su me užasnule. Odmah smo otpustili dvanaest zaposlenika dok traje istraga. No od tada do danas nikakvi dokazi, osim te verbalne optužbe iz Izraela, nisu nam dostavljeni“, izjavio je Lazzarini na konferenciji za medije u Madridu.

Ondje se sastao sa španjolskim ministrom vanjskih poslova Joseom Luisom Albaresom čija je zemlja utrostručila redovnu pomoć UNRWA-i na 3,5 milijuna eura, a onda u četvrtak odlučila uplatiti još 20 milijuna eura.

Taj dodatni novac namijenjen je zdravstvu i školovanju 500.000 palestinske djece u izbjeglištvu u Pojasu Gaze i okolnim teritorijima.

Španjolska tom donacijom pokušava motivirati i druge zemlje da nastave s uplatama nakon što je pod utjecajem optužbe iz Izraela 16 zemalja zamrznulo donacije u ukupnom iznosu od 450 milijuna eura.

„Nalazimo se pod pritiskom, nastoje nas razmontirati“, rekao je Lazzarini. „Izrael je poručio da mi ne bismo trebali biti tu. To je politički zahtjev da nas se ugasi. Mi smo 75 godina prisutni ondje, a sada nas se optužuje za tako nešto“, dodao je.

Lazzarini je rekao da je iz sjedišta UN-a u New Yorku pokrenuta istraga nad 12 od 30.000 zaposlenika UNRWA-e koje je Izrael optužio za sudjelovanje u smrtnosnom napadu 7. listopada, ali da nikakvi dokazi nisu pronađeni protiv njih i agencije.

„Istovremeno napadaju UN-ova skloništa za palestinske izbjeglice“, napomenuo je i zatražio međunarodnu istragu nad ubijenim zaposlenicima UN-a.

„Nikada nismo u nekom sukobu, u tako kratkom vremenu, vidjeli toliko ubijene djece, zdravstvenih radnika i novinara“, rekao je Lazzarini.

Optužio je Izrael za dugotrajnu opsadu Pojasa Gaze zbog koje su „djeca dehidrirana i izglednjela“.

Španjolski ministar Alabres rekao je da je bacanje pomoći padobranima iz zraka „kap u moru“ onoga što je potrebno Palestincima. Osudio je ubijanje civila koji tako čekaju hranu te poručio da Izrael „mora otvoriti kopneni pristup Pojasu Gaze“.

„Ubijeno je preko 30.000 palestinskih civila. To je najveća katastrofa na Bliskom istoku“, izjavio je pozvavši na trajni prekid vatre.

Albares je ponovio da je jedino rješenje sukoba ono o dvije samostalne i suverene susjedne države, što bi uključilo međunarodno priznanje Palestine. Madrid već mjesecima zagovara održavanje međunarodne mirovne konferencije s koje bi Izrael i Palestina izašli kao međusono priznate države. Tom planu se protivi vlada Izraela.

„Dobili smo podršku 90 zemalja za organiziranjem takve konferencije“, rekao je Albares.

Među zemljama koje ju podržavaju je Belgija, koja trenutno predsjeda EU-om, ali neke zemlje poput Njemačke protive se inicijativi.