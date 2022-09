Šef uprave INE ponudio ostavku 'Škugor nije INA, to nismo mi. Ostavka je moralna obaveza'

Sándor Fasimon ponudio je ostavku na mjesto predsjednika Uprave Ine, objavila je Ina u srijedu.

- Unatoč tome što nije bio upleten ni u jednu od nezakonitih radnji koje su se nedavno pojavile oko Ine, g. Sándor Fasimon ponudio je ostavku na mjesto predsjednika Uprave Ine. G. Fasimon je izjavio da je kao predsjednik tvrtke odgovoran i osjeća moralnu obvezu za sve aktivnosti tvrtke, bez obzira na iskazanu dužnu pažnju - kaže se u obavijesti Ine objavljenoj na Zagrebačkoj burzi.

Dodaje se da će Fasimon nastaviti obnašati dužnost predsjednika Uprave Ine do imenovanja njegovog nasljednika "kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja društva".

- Bio sam krajnje šokiran kada sam saznao za postupke Damira Škugora i njegovih suradnika. Tijekom proteklih deset godina INA je prešla vrlo dug put; od ruba bankrota došli smo do financijske stabilnosti, a u procesu smo realizacije najveće industrijske investicije u povijesti zemlje izgradnjom postrojenja za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka. Škugorovi postupci vrijedni su prijezira i ne predstavljaju identitet Ine. To nije INA, to nismo mi. Ponosan sam na naša zajednička postignuća u proteklom desetljeću i unatoč činjenici da nisam imao nikakve veze sa Škugorovim kriminalom ili bilo kojim drugim nedjelom, kao odgovoran čelnik tvrtke moram snositi moralnu obvezu za cijelu Inu. Samim time, ispravna stvar koju sada mogu učiniti jest ponuditi ostavku - rekao je Sándor Fasimon, predsjednik Uprave Ine.

Škugor je, podsjetimo, Plinari istočne Slavonije prodavao gotovo dvostruko veću količinu plina po cijeni od 19,46 eura. Direktorica PIS-a Marija Ratkić zatim bi uz malu maržu i cijenu nižu od 20 eura prodala plin tvrtki OMS upravljanje, koju su vodili Škugorovi kompanjoni Josip Šurjak, inače kum glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića, i Goran Husić. OMS je prodavao plin po cijeni od 70 do 210 eura tvrtki DXT International i tako su u malo više od godinu zaradili milijardu kuna. Škugor je zasad nepoznatu količinu plina kupovao od DXT-a za Inu po tržišnim cijenama. Možda i svu količinu jer plin koji je iscrpljen iz hrvatskog podzemlja nije napustio Hrvatsku.

Megalomanskom pljačkom INA je tako oštećena za više od milijardu kuna i to u jeku energetske krize

