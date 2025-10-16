Užasne scene kod Zadra, našli obješenog psa: 'Zastrašujuće...'

U selu Debeljak u okolici Zadra pronađen je obješeni pas. Prizori su iznimno uznemirujući, čini se kako je nesretna životinja tu bila obješena već neko vrijeme, leš je u stanju raspadanja...

- Malo je reći da smo šokirane. Zastrašujuće je da je ovo netko u stanju napraviti. Čudovišta hodaju svuda oko nas. Ukoliko itko ima ikakva saznanja, molimo vas da se javite, može i anonimno. Ovo ne smije ostati nekažnjeno. A ti, draga bezimena dušo, sada si na ljepšem mjestu, poručile su u objavi na Facebooku volonterke zadarskog azila.

Ova objava šokirala je društvene mreže, zbog uznemirujuće prirode snimke nećemo je objaviti...

Kontaktirali smo zadarsku policiju koja nam je potvrdila da su dobili dojavu...

-. Obavljen je očevid, utvrđuju se sve činjenice - poručuju iz policije.

Ovo nije prvi ovakav slučaj. U lipnju su zadarski portali izvještavali o obješenom psu u Diklu...