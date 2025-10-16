Obavijesti

News

Komentari 2
POLICIJA NA TERENU

Užasne scene kod Zadra, našli obješenog psa: 'Zastrašujuće...'

Piše 24sata, Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Užasne scene kod Zadra, našli obješenog psa: 'Zastrašujuće...'
Foto: Facebook, canva

Kontaktirali smo zadarsku policiju koja nam je potvrdila da su dobili dojavu...

U selu Debeljak u okolici Zadra pronađen je obješeni pas. Prizori su iznimno uznemirujući, čini se kako je nesretna životinja tu bila obješena već neko vrijeme, leš je u stanju raspadanja...

- Malo je reći da smo šokirane. Zastrašujuće je da je ovo netko u stanju napraviti. Čudovišta hodaju svuda oko nas. Ukoliko itko ima ikakva saznanja, molimo vas da se javite, može i anonimno. Ovo ne smije ostati nekažnjeno. A ti, draga bezimena dušo, sada si na ljepšem mjestu, poručile su u objavi na Facebooku volonterke zadarskog azila

Ova objava šokirala je društvene mreže, zbog uznemirujuće prirode snimke nećemo je objaviti...

Kontaktirali smo zadarsku policiju koja nam je potvrdila da su dobili dojavu...

-. Obavljen je očevid, utvrđuju se sve činjenice - poručuju iz policije.

Ovo nije prvi ovakav slučaj. U lipnju su zadarski portali izvještavali o obješenom psu u Diklu...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...
PADAJU PIRATI

Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije
HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!
UHITILI MUŠKARCA (34)

HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!

Osumnjičeni 34-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje
Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život
CRO-ROBOT VS. DRON

Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život

Najopasniji ruski dron Lancet zabio se u DOK-ING-ov stroj za razminiravanje na istoku Ukrajine dok je tražio opasne mine. Uspjeli su ga onesposobiti, no vratili su ga za 20 dana u akciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025