Šef zagrebačke Čistoće o dronu: 'Ne smatram se krivcem, ni da je Čistoća napravila išta loše...'

Davor Vić, šef zagrebačke Čistoće, osvrnuo se na novi odron smeća na Jakuševcu u kojem je jedan radnik izgubio ruku.

- Ja sam ponudio ostavku Zagrebačkom Holdingu koji me odabrao, a bude li se utvrdila moja osobna odgovornost i odgovornost zagrebačke Čistoće u zadnje dvije godine, dakle da su uzroci ovih odrona, bilo što što je Čistoća kao upravitelj i davatelj javne usluge napravila u zadnje dvije godine, ja ću dati ostavku - poručio je Vić za Dnevnik Nove TV.

Istaknuo je kako je on odgovaran kao osoba koja vodi Čistoću, ali da se ne smatra krivcem i ne smatra da je Čistoća napravila išta loše u zadnje dvije godine otkad ju je vodio po pitanju ova dva incidenta.

- Nisam zadovoljan zbog dva odrona za vrijeme mog mandata, ali čekam da se utvrdi odgovornost i krivica te će se onda vidjeti što dalje. Zadnji rezultati tvrde da samo mi i dalje u graničnim vrijednostima što se tiče same kvalitete življenja, međutim naravno da se smrad osjeti, to je logično. Što se tiče sigurnosti, svi parametri koji govore o sigurnosti zdravlja su ispod graničnih vrijednosti, međutim naš nos ipak ima percepciju merkaptana i oni jesu viši od pet, ali daleko od onih 1000 koji su dozvoljeni. To se zna promijeniti, recimo danas je maglovit dan i brojni građani su rekli da kad je malo veća magla, uvijek se odlagalište osjeti - kaže Vić.

Napominje i da su građani zdravstveno sigurni. Inspekcije su izašle na teren i inspekcija zaštite rada je dala privremenu mjeru da se odlagalište može koristiti na zadnjoj plohi 6-3.

- Na Jakuševcu imamo 6-3 plohu, to je ploha na kojoj nikada nije bilo odlagano, ona je zadnja ploha koja je projektirana i koja je predviđena da jednom kad se ta ploha zapuni, kad se saniraju pokusi to je zapravo kraj odlaganja na Jakuševcu. Biootpad se i dalje može odvoziti na kompostanu, međutim ne u ovom radijusu od 300 metara - govori Vić.

Odbacio je i optužbe da biootpad zakapaju ispod miješanog otpada.

- Imate nekoliko vrsta biootpada, odnosno nekoliko različitih izvora biootpada. Biootpad za koji naši korisnici imaju zadužene svoje vlastite spremnike, odnosno odlažu ga u kante, on je vrlo visoke čistoće i on se obrađuje isključivo na kompostanama Čret i Jakuševec. Što se tiče otpada koji se nalazi u smeđim spremnicima na javnim površinama, koje nažalost pojedinci koriste nesvjesno, to je uglavnom neočišćeni otpad i on se tretira kao miješani komunalni otpad. Mi na plohi, kad istovarimo taj otpad, još nastojimo izvući određenu količinu biootpada i vraćamo je na kompostanu i to je upravo taj biootpad oko kojeg se stvara neka fama - objasnio je.

Dodao je i da se urušio otpad koji se tamo odlagao od 2017. godine.

- Ta ploha je aktivna od 2017. godine. Mi smo zadnji odron imali 2002. godine, imali smo 15 godina mira. U 15 godina nismo imali ovakav incident i upravo na iskustvu što je bilo u ovih 15 godina i što se događa od 2017. godine po pitanju izvođenja radova ćemo znati što se zapravo dogodilo. Radnik je stradao i ovim putem izražavam žaljenje za svojeg kolegu koji je teže ozlijeđen i svih onih kolega koji su potražili medicinsku pomoć - rekao je Vić.