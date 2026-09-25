Šef zagrebačke skupštine o štrajku: 'Vjerujem da je dogovor još moguć, čak i ovog vikenda'

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić pozvao je u petak uprave ZET-a i Zagrebačkog holdinga te sindikate da sjednu za pregovarački stol i korigiraju svoje ponude i zahtjeve, ističući kako vjeruje da još ima prostora za dogovor.

"'Pozivam sve, uključujući upravu Holdinga i ZET-a, ali i sindikate na dodatnu ozbiljnost, dodatne razgovore i dodatne pregovore do konačnog dogovora. Mislim da prostora za dogovor još uvijek ima, čak i tijekom ovoga vikenda se mogu svi vratiti za stol i postići dogovor", rekao je Mišić na konferenciji za novinare, napomenuvši da istupa i kao predsjednik zagrebačkog SDP-a.

Istaknuo je da bi se eventualno postignutim dogovorom zaštitilo dostojanstvo i radnička prava radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, dodavši kako nitko ne želi da se cijena komunalnih usluga prelijeva na građane. ''Ne želimo da teret u konačnici snose građani kroz veće račune'', kazao je.

Ako štrajk ipak bude održan, Mišić je najavio da će se s upravama ZET-a i Zagrebačkog holdinga utvrditi nužni poslovi kako Zagreb u ponedjeljak ne bi bio potpuno blokiran.

''Nezamislivo je da se u potpunosti javni gradski prijevoz obustavi, da se saniranje prometnica obustavi kao i odvoz otpada. To je nešto što je nama apsolutno neprihvatljivo'', kazao je Mišić.

Osvrnuo se i na prihvaćeno idejno rješenje novog maksimirskog stadiona. Rekao je da kao navijač Dinama smatra da se stadioni grade prvenstveno za navijače te da se veseli njegovoj gradnji, ali da nije oduševljen predloženim izgledom.

''Meni se osobno izgled stadiona ne sviđa. Očekivao sam da će krov biti zatvoren sa svih strana. Nadam se da tu postoje mogućnosti i vizualne i funkcionalne korekcije, ali očekujemo još jednu širu javnu raspravu prije nego što krenemo u realizaciju projekta'', kazao je Mišić.