Sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga objavili su danas da idu u veliki štrajk koji bi trebao početi u ponedjeljak 28. rujna.

- S obzirom na najavljeni štrajk reprezentativnih sindikata u Zagrebačkom holdingu, želimo Vam se i ovim putem obratiti kako bismo predstavili dosadašnja ulaganja Zagrebačkog holdinga u materijalna prava radnika te kako bismo još jednom naglasili da je Zagrebački holding sindikatima tijekom ove godine ponudio novo povećanje plaća.

- U posljednjih pet godina prosječna neto primanja radnika u Zagrebačkom holdingu porasla su za približno 70 posto, pri čemu su, zahvaljujući povećanju osnovice i različitim stalnim dodacima, primanja najviše rasla operativnim radnicima. Posljednjim dogovorenim povećanjem osnovica plaće porasla je u svibnju 2025. za 15,6 posto, a od 1. siječnja 2026. za dodatnih 4,4 posto - napisali su iz Holdinga.

- Ističemo da Zagrebački holding u potpunosti podržava pravo radnika na štrajk, pri čemu smo dužni štiti javni interes te odgovoriti na situaciju sukladno zakonskim mogućnostima. Kao poslodavac, u slučaju najavljenog štrajka, od svih radnika očekujemo mirno, odgovorno i profesionalno ponašanje te međusobno uvažavanje, stoga Vam u nastavku dostavljamo informacije o obvezama radnika za vrijeme štrajka - objavio je ZG holding.

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Pokretanje videa... VIDEO Pala odluka: Radnici Holdinga i ZET-a idu u štrajk u ponedjeljak! | Video: 24sata/pixsell

Slično su poručili iz ZET-a.

Reprezentativni sindikati su 18. rujna 2026.. najavili štrajk za 28. rujna 2026.. s početkom u 3,30 sati. Naglašavamo da ZET u cijelosti postupa i postupat će u skladu s odredbama Zakonu o radu i Kolektivnog ugovora, uzimajući u obzir sva prava i obveze radnika. Također ističemo kako je zakonom propisano da radnik ne smije ni na koji način biti prisiljen sudjelovati u štrajku.

U slučaju štrajka poslodavac ie sukladno svojoj zakonskoj obvezi evidentirati sate rada radnika, odnosno obavljaju li radnici na svom radnom mjestu, prema rasporedu radnog vremena, poslove i radne zadatke preuzete Ugovorom o radu.Svjesni odgovornosti prema građanima i putnicima, a osobito osjetljivim skupinama u društvu, pozivamo sve radnike da u ponedjeljak redovno pristupe na rad - napisali su.

Mišić: Usporedite ponudu s Vladinom

"Sindikati su ustrajni u tome da štrajk započne u ponedjeljak u 3:30. Ovdje smo da kažem stav SDP-a i svoj osoban po pitanju štrajka", kazao je predsjednik zagrebačke gradske Skupštine Matej Mišić.

"Nakon neuspjelih pregovora, sindikati su krajem prošloga tjedna najavili da idu u štrajk. Same brojčane činjenice vezane za Holding i ZET: s 1.1.2026., rasla je osnovica 4,4 posto, Holding i ZET ponudili su dodatnih 4,4 posto. Ukupna ponuda bila je nešto malo manje od 9 posto rasta osnovice. Kada to usporedimo s ostavim sindikatima i zaposlenim u javnim službama, vlada je 2026. nudila triput rast od jedan posto, dakle rast osnovice od tri posto. Za liječnike, učitelje i ostale zaposlene u javnim službama", rekao je šef Skupštine.