VIDEO ZET-ovci idu u štrajk, a ovako su 'feštali' na domjenku: Plesali goli pa pretukli bend?!

Sindikati ZET-a i Zagrebački holdinga od ponedjeljka 28. rujna kreću u štrajk. Dogovor između njih i poslodavca nije postignut.

- Bili smo za dogovor, dogodilo se što se dogodilo. Vidimo se svi u ponedjeljak u 3.30 ujutro, rečeno je na konferenciji. Ulazimo u postupak arbitraže, i u ponedjeljak će svi poslovi nužni za funkcioniranje grada, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada, bit će odrađeno kako mi to znamo – rekla je jedna od sindikalista.

- 75 posto sindikata se izjasnilo za štrajk. To je jedna velika potpora sindikatima. Arbitraža nije gotova. Odvozit ćemo mi ono što je nužno, vrtiće, bolnice... - dodali su.

I dok se ZET-ovci spremaju za štrajk, nije loše prisjetiti se nekih veselijih vremena, štoviše prošlogodišnjeg Božićnog domijenika na kojem je bilo 460 uzvanika od kojih se nekolicina previše opustila.

U smiraj 2025. godine u javnost je izašao videozapis s okupljanja Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb. Sindikat, u kojem su okupljeni brojni zaposlenici ZET-a. Na domjenku u Rugvici je bilo najmanje 460 uzvanika.

Pokretanje videa... 00:47 Domjenak ZET-a | Video: čitatelj/24sata

I ne bi u tome bilo ništa sporno. Jer, ipak, riječ je o domjenku. Ali na toj snimci jedan od gostiju popeo se na stol, spustio hlače i započeo improvizirani ples, dok dio prisutnih reagira smijehom i dovikivanjem. Situacija je eskalirala. Na domjenku je nastupao bend Joy. Prema iskazima svjedoka, više gostiju popelo se na pozornicu te fizički napalo članove benda.

Neslužbeno smo tada saznali da je nekoliko članova zadobilo lakše ozljede, dok je jedan pretrpio ozbiljnije ozljede trupa i glave, uključujući šavove, podljeve na licu i prijelom više rebara.

- Organizator događaja je Sindikata autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb, koji je jedan od deset sindikata koji djeluju unutar tvrtke, a riječ je sindikatu koji nije reprezentativan - rekao nam je tada glasnogovornik ZET-a.

Dodao je i da najoštrije osuđuju bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca.

- ZET je pokrenuo interni postupak utvrđivanja činjenica i sankcioniranja povreda obveza iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza, sukladno Zakonu o radu i odredbama Kolektivnog ugovora - rekao nam je glasnogovornik.