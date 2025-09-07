Šef zaprešićke HVIDRA-e mahao bakljama pa se slučajno zapalio dok je Škoro pjevao 'Sude mi'

Predsjednik zaprešićke podružnice HVIDRA-e, Dražen Brezec, slučajno se zapalio na koncertu Miroslava Škore povodom Dana grada, piše Index.

Dok je Škoro pjevao 'Sude mi', Brezec se popeo na pozornicu te počeo mahati s dvije baklje. Pogodila ga je iskra te je počeo gorjeti.

Škorin PR-ovac Vedran Strukar zalijevao ga je vodom. Na pozornicu su se popeli i vatrogasci.

- Iskra s baklje zahvatila je njegovu košulju i počeo je goriti, no brzom intervencijom prisutnih uz binu i vatrogasaca koji su osiguravali koncert, vatra na njemu je brzo ugašena i on je sklonjen s bine. Želim mu brz oporavak - rekao je Strukar koji kaže da je instiktivno uzeo vodu i polio ga.