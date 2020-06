Šef Zavoda Capak grli se sa svima, a Markotić najavljuje kazne jer smo se opustili?!

Krunoslav Capak, koji je na presicama Stožera objašnjavao javnosti važnost pridržavanja mjera, u samoizolaciji je završio nakon što se tih istih mjera uopće nije pridržavao

<p><strong>Krunoslav Capak</strong>, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, od jučer je u samoizolaciji.</p><p>Prvi test na koronu bio mu je negativan. </p><p>Capak, koji je na presicama objašnjavao javnosti važnost pridržavanja mjera, u samoizolaciji je završio nakon što se tih istih mjera uopće nije pridržavao.</p><h2>Iduća dva tjedna su ključna</h2><p>U ponedjeljak je bio na konferenciji u Edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ali kako se vidi na fotografijama, nije držao udaljenost od metar i pol od drugih sudionika u zatvorenom prostoru, što je jedna od mjera koju su ponavljali na presicama Stožera, već je bio blizu njih.</p><p>Neke je i zagrlio.</p><p>Nakon što se saznalo da je toj konferenciji bio čovjek za kojeg se naknadno utvrdilo da je pozitivan na koronu, Capak je morao u samoizolaciju. Iduća dva tjedna su ključna. Prvi test mu je bio negativan, testirat će se opet za dva tjedna.</p><p>Alemka Markotić, ravnateljica klinike dr. Fran Mihaljević rekla je kako se, nažalost, sve više ljudi ne drži distance.</p><p>- Nitko od nas nije za to da uvodimo sankcije jer mislim da se svi možemo odgovorno ponašati - rekla je Markotić u razgovoru za <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/markotic-nadam-se-da-necemo-morati-uvoditi-kazne-1411238" target="_blank">Večernji list.</a></p><p>U isto vrijeme <strong>Krunoslav Capak</strong> se ne pridržava tih mjera. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je priopćenje o Capakovom ponašanju na konferenciji pravdajući se kako na spomenutoj slici nije zaražena osoba.</p><p>Ne znamo kakve to veze ima s nepridržavanjem mjera koje je sam ponavljao mjesecima, ali prenosimo to priopćenje u cijelosti.</p><h2>HZJZ: Na slici nije zaražena osoba</h2><p><em>Slike su snimljene nakon što je press konferencija završila i niti na jednoj slici nije osoba koja je kasnije dobila simptome i postala pozitivna. Osobe koje su prisustvovale konferenciji moraju u samoizolaciju zato što je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti u svom dokumentu od 8. travnja 2020. godine donio definiciju bliskog kontakta prema kojoj je to „osoba koja je s osobom zaraženom covidom-19 boravila u zatvorenom prostoru (kućanstvo, razred prostorija za sastanke, čekaonica itd) duže od 15 minuta“. Navedeno se može provjeriti u dokumentu ECDC-a pod nazivom „Praćenje kontakata: javnozdravstvene mjere u slučaju osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima covidom-19, uključujući zdravstvene radnike u Europskoj uniji,</em> objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo.</p>