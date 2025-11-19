Obavijesti

News

Komentari 4
OPASNO PO ŽIVOT

Šef ZG vatrogasaca: Kritično je, sve gori! A njih četiri vele: 'Ma mi to rešimo...' To su 'cojonesi!

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
Šef ZG vatrogasaca: Kritično je, sve gori! A njih četiri vele: 'Ma mi to rešimo...' To su 'cojonesi!
120

Realno, ovu bitku nismo mogli dobiti. Bitku u kojoj ti se požar s 13. kata spusti iza leđa i zapali katove od 5. do 10., doslovno ispod nogu, napisao je zapovjednik JVP-a Grada Zagreba Siniša Jembrih

Zagrebački vatrogasci i dalje dežuraju uz Vjesnikov neboder na raskrižju Slavonske i Savske. Zadnji put unutra su bili tijekom utorka i to snimili dronom. Ustupuli su nam video. Iako se ponegdje i dalje vidi blago izdimljavanje, unutra danas ne smiju. Situacija je takva da statičari moraju sve prvo pregledati dronovima prije nego uopće uđu u zgradu. Ako će uopće smjeti ući. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Vjesnik 00:14
Vjesnik | Video: Siniša Jembrih/Facebook

Detalje, kako je to izgledalo u noći s ponedjeljka na utorak, napisao je zapovjednik JVP-a Grada Zagreba Siniša Jembrih. Njegov status prenosimo u cjelosti bez izmjena:

Kak to izgleda – sve skupa?

Operacija ide u stalnim izmjenama ritmova: napad – napad – obrana – napad – regrupiranje. A uz to ide i cijeli paket stvari koje se izvana nikad ne vide: popune ljudi i opreme za cijeli Zagreb, zamjene, logistika (spontana, ne ove Tik Tok fore), komunikacije, zapovjedno vozilo, dron koji daje sliku iz zraka, mediji, politika, stotine poziva i poruka koji stižu istovremeno, lekcije naučene prije, jedna pusa… i ekipa koja sve to drži skupa.

E da — još uvijek možeš cijelu noć preskočiti. 😉

Onaj osjećaj kad nazoveš prijatelja\kolegu usred noći i kažeš samo: “Savska 1, dođi.”

Bez “tko”, bez “kaj”, bez “kad”. Samo: “Dolazim.”

Hvala svima koji su se javili, a bilo vas je, ponudili pomoć, riječ podrške ili samo dobru vibru. Luv you, guys.

Iako je možda izgledalo kao da je sve pod kontrolom i laganini, iznutra je bilo sve samo ne laganini. Ekipa je radila rutinski, hladne glave i s iskustvom, iako su uvjeti bili brutalni. Brutala, buraz 😉

Primjer – Povlačenje #2

Jedan kut zgrade na vrhu gori jako. Nemremo do njega. Statika loša. Procjena glasi: ne preporučuje se odlazak gore — napustiti zgradu.

Dron s IC kamerom potvrđuje: temperatura kritična.

Realno? “Papiri” kažu: ne ideš gore.

Osjećaj ekipe? Ma znate…

I onda četvorica ustanu, bez pompe, i kažu: “Ma mi to rešimo.”

Jedan od njih ide u mirovinu za koji mjesec — opet se javi.

Drugi slavi pet banki — i opet se javi.

Na kraju nije trebalo ići, ali treba imati "cojones" da se ponudiš.

Realno, ovu bitku nismo mogli dobiti — bitku u kojoj ti se požar s 13. kata spusti iza leđa i zapali katove od 5. do 10., doslovno ispod nogu.

Tu bitku, u objektu bez osnovnih mjera zaštite i bez održavanja, jednostavno nemaš šanse dobiti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
'Skrivali smo se u podrumu pet mjeseci nakon pada Vukovara! Spasio nas je prijatelj Srbin'
IVANINA NEVJEROJATNA PRIČA

'Skrivali smo se u podrumu pet mjeseci nakon pada Vukovara! Spasio nas je prijatelj Srbin'

Ivana Varkonji imala je samo osam godina kad su granate počele padati na gradu. U njemu su ostali i nakon pada. Mjesecima se nisu tuširali ni izlazili iz podruma. Iz Vukovara su izašli tek u travnju 1992. godine
Šef vatrogasaca: 'Sutra će ovdje biti kaos'; Ovako će izgledati regulacija prometa oko Vjesnika
ZATVORENE CESTE

Šef vatrogasaca: 'Sutra će ovdje biti kaos'; Ovako će izgledati regulacija prometa oko Vjesnika

Savsku cestu ćemo otvoriti, bit će otvorena u oba smjera kroz nekoliko sati. Slavonska avenija bit će otvorena samo prema zapadu, i to ne kroz podvožnjak, nego sjevernim kolnikom, kaže pročelnik Pavuna
Provjerite Eurojackpot rezultate
EVO GDJE IDU DOBICI

Provjerite Eurojackpot rezultate

Saznajte najnovije rezultate Eurojackpota za 92. kolo održano u utorak, uključujući izvučene brojeve, dobitke i očekivani jackpot za sljedeće kolo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025