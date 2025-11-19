Šef ZG vatrogasaca: Kritično je, sve gori! A njih četiri vele: 'Ma mi to rešimo...' To su 'cojonesi!

Zagrebački vatrogasci i dalje dežuraju uz Vjesnikov neboder na raskrižju Slavonske i Savske. Zadnji put unutra su bili tijekom utorka i to snimili dronom. Ustupuli su nam video. Iako se ponegdje i dalje vidi blago izdimljavanje, unutra danas ne smiju. Situacija je takva da statičari moraju sve prvo pregledati dronovima prije nego uopće uđu u zgradu. Ako će uopće smjeti ući.

Pokretanje videa... 00:14 Vjesnik | Video: Siniša Jembrih/Facebook

Detalje, kako je to izgledalo u noći s ponedjeljka na utorak, napisao je zapovjednik JVP-a Grada Zagreba Siniša Jembrih. Njegov status prenosimo u cjelosti bez izmjena:

Kak to izgleda – sve skupa?

Operacija ide u stalnim izmjenama ritmova: napad – napad – obrana – napad – regrupiranje. A uz to ide i cijeli paket stvari koje se izvana nikad ne vide: popune ljudi i opreme za cijeli Zagreb, zamjene, logistika (spontana, ne ove Tik Tok fore), komunikacije, zapovjedno vozilo, dron koji daje sliku iz zraka, mediji, politika, stotine poziva i poruka koji stižu istovremeno, lekcije naučene prije, jedna pusa… i ekipa koja sve to drži skupa.

E da — još uvijek možeš cijelu noć preskočiti.

Onaj osjećaj kad nazoveš prijatelja\kolegu usred noći i kažeš samo: “Savska 1, dođi.”

Bez “tko”, bez “kaj”, bez “kad”. Samo: “Dolazim.”

Hvala svima koji su se javili, a bilo vas je, ponudili pomoć, riječ podrške ili samo dobru vibru. Luv you, guys.

Iako je možda izgledalo kao da je sve pod kontrolom i laganini, iznutra je bilo sve samo ne laganini. Ekipa je radila rutinski, hladne glave i s iskustvom, iako su uvjeti bili brutalni. Brutala, buraz

Primjer – Povlačenje #2

Jedan kut zgrade na vrhu gori jako. Nemremo do njega. Statika loša. Procjena glasi: ne preporučuje se odlazak gore — napustiti zgradu.

Dron s IC kamerom potvrđuje: temperatura kritična.

Realno? “Papiri” kažu: ne ideš gore.

Osjećaj ekipe? Ma znate…

I onda četvorica ustanu, bez pompe, i kažu: “Ma mi to rešimo.”

Jedan od njih ide u mirovinu za koji mjesec — opet se javi.

Drugi slavi pet banki — i opet se javi.

Na kraju nije trebalo ići, ali treba imati "cojones" da se ponudiš.

Realno, ovu bitku nismo mogli dobiti — bitku u kojoj ti se požar s 13. kata spusti iza leđa i zapali katove od 5. do 10., doslovno ispod nogu.

Tu bitku, u objektu bez osnovnih mjera zaštite i bez održavanja, jednostavno nemaš šanse dobiti.