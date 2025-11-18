Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara

Šteta je velika. Bez obzira što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira, rekao je Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Bilo je opasno

Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava. Na intervenciju su krenula tri vozila iz najbliže postaje. Čim smo vidjeli otvoreni plamen, odmah smo zatražili dodatnu intervenciju.

Uživo ispred zgrade Vjesnika

- Opasno je jer, kad su se ekipe počele penjati i gasiti, vidjeli smo da se požar počeo pojavljivati na donjim katovima, čak i u prizemlju, što znači da se širio kroz ventilacije - rekao je Siniša Jembrih.

Pokretanje videa... 00:07 Požar u Vjesnikovom neboderu | Video: 24sata

- Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati - dodao je.