PRIVATNI RAZLOZI

Šefica američkih špijuna Tulsi Gabbard dala ostavku

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Kevin Lamarque

Gabbard je obavijestila suradnike da odlazi jer se njezin suprug bori s rakom

Ravnateljica Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard podnosi ostavku, piše CNN. Gabbard je obavijestila suradnike da odlazi jer se njezin suprug bori s rakom. Gabbard je o svojoj odluci obavijestila predsjednika Donalda Trumpa

U Sjedinjenim Američkim Državama obavještajna zajednica je golema i sastoji se od 18 različitih agencija i organizacija. Kao ravnateljica Nacionalne obavještajne službe, Tulsi Gabbard vodila je ured poznat kao DNI.

DNI je krovno, upravljačko tijelo osnovano nakon napada 11. rujna 2001. s ciljem da koordinira rad svih 18 američkih obavještajnih agencija (uključujući CIA-u, FBI, NSA i vojne obavještajne službe). 

Gabbard je bila glavni savjetnik predsjednika SAD-a za obavještajna pitanja i vodila je pripremu dnevnog izvješća za predsjednika. Nadgledala je i sinkronizirala podatke kako bi se spriječilo da agencije skrivaju informacije jedna od druge što je bio problem prije 11. rujna 2001.

