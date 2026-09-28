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Ostaje gradska vijećnica

Šefica bjelovarskog HDZ-a podnijela ostavku

Piše HINA,
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Šefica bjelovarskog HDZ-a podnijela ostavku
Zagreb: Dolazak na zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Ana Pleskalt je objasnila da se zbog osobnih okolnosti povlači s dužnosti, dok je Vedran Trupac preuzeo vođenje bjelovarskog HDZ-a s ciljem jačanja oporbene uloge stranke.

Predsjednica Gradskog odbora HDZ-a Bjelovar Ana Pleskalt podnijela je u ponedjeljak ostavku, a za vršitelja dužnosti predsjednika na sjednici odbora jednoglasno je izabran Vedran Trupac, priopćili su u ponedjeljak iz te stranke. Odluke su donesene na sjednici Gradskog odbora. Pleskalt je za predsjednicu bjelovarskog HDZ-a izabrana na unutarstranačkim izborima u listopadu prošle godine, kad je bila jedina kandidatkinja.

Navela je kako uz svoje poslove i osobne okolnosti više nije u mogućnosti posvetiti se toj funkciji onako kako bi trebala. Ostaje gradska vijećnica HDZ-a, a Trupcu je izrazila punu podršku.

Trupac je poručio da će HDZ u Bjelovaru biti snažna i konstruktivna oporba, koja će pohvaliti ono što je dobro, a upozoravati na probleme i nuditi rješenja.

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