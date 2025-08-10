Šefica diplomacije EU-a: Dogovor Rusije i SAD-a mora uključivati Ukrajinu i EU

Šefica diplomacije Europske unije Kaja Kallas u nedjelju je rekla da bilo kakav dogovor između Washingtona i Moskve mora uključivati i Ukrajinu i Europsku uniju, dodajući da će u ponedjeljak organizirati sastanak ministara vanjskih poslova država kako bi se usuglasili idući koraci.

„SAD ima moć da primora Rusiju na ozbiljne pregovore. Bilo kakav dogovor između SAD-a i Rusije mora uključivati i Ukrajinu i EU, jer je to pitanje sigurnosti Ukrajine i cijele Europe”, poručila je visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Američki predsjednik Donald Trump planira se susresti s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u petak na Aljasci.

Kallas je naglasila da je tijekom napora prema „održivom i pravednom miru” međunarodno pravo jasno: „svi privremeno okupirani teritoriji pripadaju Ukrajini”.

„Dogovor ne smije biti odskočna daska za daljnju rusku agresiju nad Ukrajinom, transatlantskim savezom i Europom”, rekla je Estonka.

Dodala je da će europski ministri na sastanku u ponedjeljak razgovarati i o situaciji u Pojasu Gaze.