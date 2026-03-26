VIDEO Ukrajinci rasturili drugu najveću rafineriju u Rusiji!

Više od 20 ukrajinskih dronova napalo je Leningradsku oblast Rusije tijekom noći 26. ožujka, oštetivši industrijsku infrastrukturu u blizini jedne od najvećih rafinerija nafte u zemlji, prema izvještajima lokalnih vlasti i ruskih medija.

Regionalni guverner Alexander Drozdenko izjavio je da je protuzračna obrana odbila napad nad okrugom Kiriši, gdje je industrijska zona pretrpjela štetu. Dodao je da nije bilo izvještaja o žrtvama, ali nije naveo koje je postrojenje bilo na meti napada.

Lokalni stanovnici i ruski Telegram kanali identificirali su lokaciju kao rafineriju Kiriši (Kirish Petroleum Organic Synthesis, ili KINEF), drugu najveću rafineriju u Rusiji po kapacitetu prerade. Ova rafinerija prerađuje do 20 milijuna tona nafte godišnje, proizvodeći gorivo i petrokemijske proizvode ključne za domaću opskrbu i izvoz. Napad predstavlja barem peti poznati ukrajinski napad dronovima na rafineriju od ožujka 2024. Prethodni napad krajem 2025. godine izazvao je privremeno gašenje najmoćnije jedinice za preradu.

Najnoviji napad dolazi nakon vala napada na rusku energetsku infrastrukturu na Baltičkoj obali. Dan ranije, ukrajinski dronovi napali su terminal Novatek u luci Ust-Luga, oko 150 kilometara jugozapadno od Sankt Peterburga, izazvavši požar u ključnom postrojenju za obradu i izvoz kondenzata plina.