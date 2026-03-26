Obavijesti

News

Komentari 0
RAT MIJENJA PLANOVE

NATO: Oružje za Ukrajinu stiže, SAD razmatra preusmjeravanje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: JOHANNA GERON/REUTERS

Pentagon razmatra preusmjeravanje naoružanja prvotno namijenjenog Ukrajini prema Bliskom istoku jer rat u Iranu troši dio najkritičnijeg streljiva američke vojske

NATO je u četvrtak objavio da su sve američke pošiljke oružja za Ukrajinu, koje su financirali saveznici Kijeva putem posebnog NATO programa, isporučene ili i dalje nastavljaju pristizati u zemlju. Do izjave dolazi nakon što je list Washington Post izvijestio da Pentagon razmatra hoće li se oružje koje je prvotno bilo namijenjeno Ukrajini preusmjeriti na Bliski istok, s obzirom na to da rat s Iranom iscrpljuje zalihe nekih najvažnijih vrsta oružja američke vojske.

"Sve za što su NATO saveznici i partneri platili putem PURL-a dostavljeno je ili nastavlja pristizati u Ukrajinu", rekla je glasnogovornica NATO-a Allison Hart, govoreći o Popisu prioritetnih potreba za Ukrajinu.

ENERGENTI Europska unija odgađa zabranu uvoza ruske nafte zbog Irana
Europska unija odgađa zabranu uvoza ruske nafte zbog Irana

Pentagon razmatra preusmjeravanje naoružanja prvotno namijenjenog Ukrajini prema Bliskom istoku jer rat u Iranu troši dio najkritičnijeg streljiva američke vojske, objavio je Washington Post u četvrtak, citirajući tri upućene osobe.

Oružje koje bi se moglo preusmjeriti uključuje presretačke rakete sustava za protuzračnu obranu naručene prošlogodišnjom inicijativom NATO-a u sklopu koje partnerske zemlje kupuju američko oružje za Kijev, ističe se u izvješću.

Do razmatranja te opcije dolazi u vrijeme kada se intenziviraju američke operacije na Bliskom istoku.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026