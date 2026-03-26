NATO: Oružje za Ukrajinu stiže, SAD razmatra preusmjeravanje

NATO je u četvrtak objavio da su sve američke pošiljke oružja za Ukrajinu, koje su financirali saveznici Kijeva putem posebnog NATO programa, isporučene ili i dalje nastavljaju pristizati u zemlju. Do izjave dolazi nakon što je list Washington Post izvijestio da Pentagon razmatra hoće li se oružje koje je prvotno bilo namijenjeno Ukrajini preusmjeriti na Bliski istok, s obzirom na to da rat s Iranom iscrpljuje zalihe nekih najvažnijih vrsta oružja američke vojske.

"Sve za što su NATO saveznici i partneri platili putem PURL-a dostavljeno je ili nastavlja pristizati u Ukrajinu", rekla je glasnogovornica NATO-a Allison Hart, govoreći o Popisu prioritetnih potreba za Ukrajinu.

Pentagon razmatra preusmjeravanje naoružanja prvotno namijenjenog Ukrajini prema Bliskom istoku jer rat u Iranu troši dio najkritičnijeg streljiva američke vojske, objavio je Washington Post u četvrtak, citirajući tri upućene osobe.

Oružje koje bi se moglo preusmjeriti uključuje presretačke rakete sustava za protuzračnu obranu naručene prošlogodišnjom inicijativom NATO-a u sklopu koje partnerske zemlje kupuju američko oružje za Kijev, ističe se u izvješću.

Do razmatranja te opcije dolazi u vrijeme kada se intenziviraju američke operacije na Bliskom istoku.