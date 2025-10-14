Obavijesti

Šefica HUBOL-a o Plenkovićevoj sramotnoj izjavi: Vožnja auta i medicina se ne mogu usporediti

Piše Martina Pauček Šljivak,
Šefica HUBOL-a o Plenkovićevoj sramotnoj izjavi: Vožnja auta i medicina se ne mogu usporediti
Pitam se sada i sama kao i svi ostali građani  RH postoji li pravnik u RH koji nam svima može objasniti ovu situaciju - osoba koja se javlja na natječaj u javnom zdravstvenom sustavu koji uvjetuje javljanje na natječaj uvjerenjem da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ne može dostaviti takvu potvrdu, ali svejedno ju prime na posao?, kaže dr. Šmit.

Premijer Andrej Plenković komentirao je zapošljavanje Vilija Beroša u Vinogradskoj.

- Sve je već rečeno, nemam što dodati. Ispunio je zakonske kriterije i izabrali su ga - kaže Plenković.

Na pitanje bi li se on dao u ruke kirurgu koji nije operirao više od sedam godina kazao je: "Mislite da je zaboravio, pa jeste vi zaboravili voziti auto ?" - odgovorio joj je Plenković, a novinarka je prokomentirala kako nije ista stvar, na što je Plenković dodao: "Nije ista stvar, dobro".

Dr. Šmit: Čemu onda uopće izdavanje ove potvrde?

Predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika dr. Ivana Šmit za 24sata je komentirala kako premijer ima pravo na svoje mišljenje kao i svi ostali građani RH. 

- Koliko je ono ispravno ili nije, moglo bi se raspravljati. Osobno smatram da se vožnja bicikla, auta i prakticiranje medicine ne može uspoređivati. Osobito ne na ovakav način. 

Kao drugo uopće ne znam što bih rekla. Pitam se sada i sama kao i svi ostali građani  RH postoji li pravnik u RH koji nam svima može objasniti ovu situaciju - osoba koja se javlja na natječaj u javnom zdravstvenom sustavu koji uvjetuje javljanje na natječaj uvjerenjem da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ne može dostaviti takvu potvrdu, ali svejedno ju prime na posao?

Znači li to da se na svaki natječaj u javno-zdravstvenom sustavu može primiti osobu protiv koje se vodi kazneni postupak i ta osoba može dobiti posao? Čemu onda uopće izdavanje ove potvrde? Čemu zapravo onda bilo kakvi dokumenti koje osoba predaje u sklopu natječaja za posao? Iskreno - strašno - kazala je za 24sata dr. Šmit. 
 

