Šefica Sindikata Čistoće: Htjeli su dati otkaz i vozaču koji je sjedio u kamionu i čekao kolege

Nijedan radnik Čistoće nastavljaju štrajk i neće odvoziti smeće dok traju pregovori s upravom Holdinga o materijalnim pravim radnika, kazala je u utorak predsjednica sindikata Čistoće Mirjana Kaltak.

Radnici zagrebačke Čistoće drugi dan zaredom borave u zgradi poduzeća kako bi pregovarali s upravom Holdinga o materijalnim pravima.

Dok traju pregovori, nijedan radnik Čistoća ne odvozi smeće, napomenula je Kaltak.

Iako su radnici jučer u večernjim satima napismeno dobili odluku Uprave o povlačenju, odnosno o 'privremenoj suspenziji' odluke o izvanrednom otkazu trojici radnika zbog ubacivanja različitih vrsta otpada u jedan kamion, još treba pričekati do njihova povratka na ulice, rekla je predsjednica sindikata.

„Radnici su se pismenim putem obratili upravi sa svojim zahtjevima. Kada zahtjevi budu ispunjeni, radnici se odmah vraćaju u kamione”, istaknula je.

Tema razgovora s članovima uprave su materijalna prava i primanja radnika.

„Radnici traže povećanje osnovice, koeficijenta, novu opremu, dodatak za otežane uvjete rada, puno je neriješenih pitanja”, dodala je Kaltak.

Osim toga, kako se ne bi ponovio slučaj s otkazima, zaposlenici Čistoće žele da uprava jasno komunicira što je dozvoljeno, a što nije dozvoljeno tijekom obavljanja posla.

„Otkaz je uprava htjela uručiti i vozaču. Zašto, on je samo sjedio i čekao kolege. Ako bi on svaki put izlazio iz vozila, zaključao ga i nadzirao što kolege ubacuju u kamion, i tako od adrese do adrese, smjena bi mu trajala da dva ujutro”, kazala je Kaltak.

