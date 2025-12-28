Šefovi diplomacija Tajlanda i Kambodže stigli na pregovore u Kinu nakon višetjednog sukoba

Kineski šef diplomacije Wang Yi je organizirao sastanke u nedjelju i ponedjeljak u jugozapadnoj kineskoj pokrajini Yunnan, objavila je državna novinska agencija Xinhua, citirajući kinesko ministarstvo vanjskih poslova.

U bilateralnim pregovorima sa svojim kambodžanskim kolegom Prak Sokhonnom, Wang je obje strane pozvao da rade prema sveobuhvatnom i dugotrajnom prekidu vatre te obnovi povjerenja, prema agenciji.

Sokhonn je rekao da se nada da će trilateralni razgovori doprinijeti postizanju trajnog mira.

Predstavnici oružanih snaga Kine, Tajlanda i Kambodže će se također pridružiti konzultacijama u sklopu pokušaja da se učvrsti dogovoreno primirje, nastavi komunikacija i izgradi političko povjerenje između dviju susjednih zemalja.

Kina želi pružiti platformu za tu svrhu te imati konstruktivnu ulogu u stabilizaciji bilateralnih odnosa, reklo je kinesko ministarstvo.

Do kineskog poziva na dijalog je došlo dan nakon što su Tajland i Kambodža pristali na trenutni prekid vatre, pri čemu su ministri obrane obje zemlje potpisali zajedničko priopćenje radi okončanja krvoprolića.

Sporazum o primirju predviđa razdoblje promatranja od 72 sata kako bi se zajamčila njegova implementacija, kazalo je tajlandsko ministarstvo vanjskih poslova.

Prema izvješćima u nedjelju, čini se da se primirje poštuje.

Brojni stanovnici raseljeni zbog nasilja su se već vratili svojim domovima u selima na granici, objavile su novine Bangkok Post.