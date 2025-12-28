Obavijesti

News

Komentari 0
POSTIZANJE MIRA

Šefovi diplomacija Tajlanda i Kambodže stigli na pregovore u Kinu nakon višetjednog sukoba

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Šefovi diplomacija Tajlanda i Kambodže stigli na pregovore u Kinu nakon višetjednog sukoba
Foto: Soeren Stache/DPA

Ministri vanjskih poslova Tajlanda i Kambodže su stigli na pregovore u Kinu nakon što su dvije susjedne zemlje pristale na prekid vatre nakon višetjednog graničnog sukoba, rekli su dužnosnici u nedjelju

Kineski šef diplomacije Wang Yi je organizirao sastanke u nedjelju i ponedjeljak u jugozapadnoj kineskoj pokrajini Yunnan, objavila je državna novinska agencija Xinhua, citirajući kinesko ministarstvo vanjskih poslova.

U bilateralnim pregovorima sa svojim kambodžanskim kolegom Prak Sokhonnom, Wang je obje strane pozvao da rade prema sveobuhvatnom i dugotrajnom prekidu vatre te obnovi povjerenja, prema agenciji.

Sokhonn je rekao da se nada da će trilateralni razgovori doprinijeti postizanju trajnog mira.

Predstavnici oružanih snaga Kine, Tajlanda i Kambodže će se također pridružiti konzultacijama u sklopu pokušaja da se učvrsti dogovoreno primirje, nastavi komunikacija i izgradi političko povjerenje između dviju susjednih zemalja.

NEVJEROJATNA PRIČA Jednooki je nogometaš junak Burkine Faso: 'Nekad ne vidim braniča, ali ga mogu osjetiti...'
Jednooki je nogometaš junak Burkine Faso: 'Nekad ne vidim braniča, ali ga mogu osjetiti...'

2

Kina želi pružiti platformu za tu svrhu te imati konstruktivnu ulogu u stabilizaciji bilateralnih odnosa, reklo je kinesko ministarstvo.

Do kineskog poziva na dijalog je došlo dan nakon što su Tajland i Kambodža pristali na trenutni prekid vatre, pri čemu su ministri obrane obje zemlje potpisali zajedničko priopćenje radi okončanja krvoprolića.

Sporazum o primirju predviđa razdoblje promatranja od 72 sata kako bi se zajamčila njegova implementacija, kazalo je tajlandsko ministarstvo vanjskih poslova.

Prema izvješćima u nedjelju, čini se da se primirje poštuje.

Brojni stanovnici raseljeni zbog nasilja su se već vratili svojim domovima u selima na granici, objavile su novine Bangkok Post.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude
ZABRANA

Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude

Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu, poručio je Tomašević
Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske
PROGNOZA DHMZ-A

Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske

Početak posljednjih dana ove godine postupno promjenjivije vrijeme
Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao
GRADONAČELNIK

Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao

Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025