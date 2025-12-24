Jednooki je nogometaš junak Burkine Faso: 'Nekad ne vidim braniča, ali ga mogu osjetiti...'

Afrički kup nacija pun je nevjerojatnih priča, a jedna od takvih stiže s utakmice Burkine Faso i Ekvatorijalne Gvineje. Burkina Faso je golovima u 95. i 98. minuti preokrenula dvoboj i pobijedila 2-1, a za 1-1 pogodio je Georgi Minoungou - nogometaš koji vidi na jedno oko.

Priča ide ovako. Godine 2022. je Minoungou prešao iz češke druge lige u drugu momčad Seattle Soundersa u SAD-u. Godinu i pol dana kasnije promovirali su ga u prvu momčad i otputovao je na pripreme u Marbellu, ali pretvorilo se to u pravu noćnu moru.

Nakon nekoliko treninga, oko mu je počelo oticati i svrbjeti ga, a razlog je bila infekcija. Ubrzo mu se stanje pogoršalo, a ni hitna operacija nije mu uspjela spasiti oko jer su živci skroz odumrli.

- Postalo je crno, zatim crveno. Nakon dva tjedna bilo je potpuno bijelo - podijelio je svoje iskustvo za SportBible u lipnju.

Nakon svega su mu liječnici rekli da više nikad neće moći igrati nogomet, ali on se nije složio.

- Rekao sam: 'Ako sam dobar, nastavljam. Ako nisam, prestajem'. Trenirao sam jače nego ikad prije. Nisam više mogao sve vidjeti, ali sam mogao osjetiti igru. Mogao sam je čitati. Prilagodio sam se. Nevjerojatno je što mozak može postići. Ponekad uopće ne vidim braniča - osjetim ga. Tada jednostavno idem u drugom smjeru. Instinkt, pregled igre, osjećaj - sve se to isprepliće - objasnio je Minoungou.

Rođen je i odrastao u Obali Bjelokosti, ali reprezentativac je Burkine Faso, za koju je odigrao pet utakmica. Brani i klupske boje Seattle Soundersa za kojeg ga ugovor veže do kraja 2028. godine.