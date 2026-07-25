Obavijesti

News

Komentari 0
PREVEZENA U BOLNICU

Seget Donji: Motor udario ženu. Zatvorili cestu za promet

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Seget Donji: Motor udario ženu. Zatvorili cestu za promet
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Županijska cesta ŽC 6133 zatvorena je za sav promet zbog obavljanja očevida

PU splitsko-dalmatinska objavila je kako se u subotu oko 21,40 sati dogodila prometna nesreća u mjestu Seget Donji u kojoj je motociklom oborena pješakinja. 

NA PODRUČJU ZLATNIH STIJENA JEZIVI PRIZORI IZ PULE Ovako je kamion pun otpada 'odjurio' u more, više ljudi je ozlijeđeno
JEZIVI PRIZORI IZ PULE Ovako je kamion pun otpada 'odjurio' u more, više ljudi je ozlijeđeno

Prevezena je na pružanje liječničke pomoći u bolnicu. Županijska cesta ŽC 6133 zatvorena je za sav promet zbog obavljanja očevida. Promet se preusmjerava u ulicu Put Vlaške i obilaznicu državne ceste D8.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'TUGA I MUK' Trojica mladića autom sletjela kod Pleternice. Ispao i poginuo 18-godišnjak
TEŠKA NESREĆA

'TUGA I MUK' Trojica mladića autom sletjela kod Pleternice. Ispao i poginuo 18-godišnjak

Zbog obavljanja očevida lokalna cesta LC 41059 bila je zatvorena za sav promet od 23.40 do 5 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima...
DOZNAJEMO Uhitili ugostitelja koji se žalio jer mu je porezna zatvorila kafić! Evo zbog čega
U ŠIBENIKU

DOZNAJEMO Uhitili ugostitelja koji se žalio jer mu je porezna zatvorila kafić! Evo zbog čega

Ugostitelj koji je medijima rekao da su mu djelatnici Porezne uprave zatvorili kafić zbog posluživanja izvan radnog vremena i bez izdavanja računa. 24sata doznaje da je uhićen zbog prijetnji djelatnicima Porezne
FOTO KOLONE I ZASTOJI Otvoren tunel Sv. Rok nakon nesreće: 'Čekali smo sat vremena...'
PROBLEMI NA CESTAMA

FOTO KOLONE I ZASTOJI Otvoren tunel Sv. Rok nakon nesreće: 'Čekali smo sat vremena...'

Zbog prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Zagreba prekida se promet u tunelima Sveti Rok, ﻿Ledenik ﻿i Bristovac ﻿u smjeru Zagreba, javili su iz HAK-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026