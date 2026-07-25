Seget Donji: Motor udario ženu. Zatvorili cestu za promet

PU splitsko-dalmatinska objavila je kako se u subotu oko 21,40 sati dogodila prometna nesreća u mjestu Seget Donji u kojoj je motociklom oborena pješakinja.

Prevezena je na pružanje liječničke pomoći u bolnicu. Županijska cesta ŽC 6133 zatvorena je za sav promet zbog obavljanja očevida. Promet se preusmjerava u ulicu Put Vlaške i obilaznicu državne ceste D8.