Županijska cesta ŽC 6133 zatvorena je za sav promet zbog obavljanja očevida
PREVEZENA U BOLNICU
Seget Donji: Motor udario ženu. Zatvorili cestu za promet
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PU splitsko-dalmatinska objavila je kako se u subotu oko 21,40 sati dogodila prometna nesreća u mjestu Seget Donji u kojoj je motociklom oborena pješakinja.
Prevezena je na pružanje liječničke pomoći u bolnicu. Županijska cesta ŽC 6133 zatvorena je za sav promet zbog obavljanja očevida. Promet se preusmjerava u ulicu Put Vlaške i obilaznicu državne ceste D8.
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