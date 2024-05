Seget oblijepljen stranicama naših novina: 'Veseli nas da su prepoznali važnost ove priče...'

U petak navečer diljem Segeta su osvanule stranice naših novina, i to sve isti primjerci teksta o poduzetnom tajniku HDZ-a koji posluje na pomorskom dobru.

Podsjetimo, radi se o priči o Damiru Alajbegu, vlasniku beach bara Nevia koji uredno radi dok natječaj za dodjelu lokacija na pomorskom dobru uopće nije završen. Iako je općinski natječaj za koncesijska odobrenja iz veljače odgođen još prije par mjeseci, a predsezona je u jeku dok općina pod znanjem i ravnanjem HDZ-ovog načelnika Ive Sorića šuti kao zalivena, stranački tajnik posluje i u tome ne vidi nikakav problem. On se i prijavio za tu lokaciju, ali očito vjeruje da će dobiti natječaj i prije službene odluke. Štoviše, tvrdi da tako svi rade. On je, podsjetimo i to, vlasnik obrta tek nekoliko godina, a prije njega biznis je vodila njegova majka, djelatnica segetske Turističke zajednice.

Foto: Čitatelj 24sata

Još važnije, svojom izjavom kako svi ovdje tako rade, krasno ilustrira na koji način funkcionira raspodjela pomorskog dobra u Segetu.

Naš tekst je na portalu i u novinama objavljen u petak ujutro, a već navečer njime su okićene autobusne stanice, trafostanice, javne površine namijenjene plakatima...

Foto: Čitatelj 24sata

Javili smo se Nezavisnoj listi 'Vrime je', segetskoj oporbi koja se službeno nateže s HDZ-ovom vlašću u općini. Znaju li oni možda nešto o ovome?

- Veseli nas da su u Segetu prepoznali važnost priče - kratko i neodređeno su poručili. Vidjet ćemo koliko dugo će objave izdržati.