Sehen sie diese Stadt? Das ist Zagreb: Plenković je uglednim gostima iz Europe pokazao grad

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Društvena mreža X

Premijer je objavio fotografije sa susreta s europskim liderima te je u kratkim crtama rekao koje su bile glavne teme razgovora na radnom doručku

Andrej Plenković je ususret radnom doručku liderima EPP-a, na 17. katu Westina, pokazao kako se obnavlja širi centar Zagreba - katedrala, HNK, Mimara, Hrvatski sabor, Rektorat…

Zagreb: Andrej Plenković i Mathias Cormann dali izjave medijima 18:29
Zagreb: Andrej Plenković i Mathias Cormann dali izjave medijima | Video: 24sata/pixsell

Premijer je fotografije sa susreta objavio na društvenoj mreži 'X', a u kratkim crtama otkrio je i što su bile teme razgovora.

SKUP EPP-A FOTO Pola Europe stiglo u Zagreb. Evo tko je sve tu
FOTO Pola Europe stiglo u Zagreb. Evo tko je sve tu

- Na radnom doručku tijekom sastanka lidera EPP-a raspravljamo o prioritetima. U fokusu su nam aktivnosti za snažniji gospodarski rast i konkurentniju Europu, ulaganja u sigurnost i obranu, jačanje europske obrambene industrije, zaštita granica i sprječavanje ilegalnih migracija, trgovinski dogovori EU-a sa SAD-om i drugim globalnim partnerima, potpora poljoprivrednicima i drugi prioriteti. Kao najveća europska politička obitelj, EPP ostaje posvećen pronalasku rješenja za veću kvalitetu života europskih građana, bolje uvjete za poslovanje gospodarstvenika i utjecajnu i vidljivu Europu na globalnom planu - napisao je u objavi.

