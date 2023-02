Seizmolog Kuk: 'Šire riječko područje je jedno od seizmički najugroženijih, uz zagrebačko'

Seizmolog Krešimir Kuk komentirao je potres s epicentrom na Krku. Magnituda je bila 4,8 prema Richteru.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Bitna je stvar da se potresi na različitom tlu drugačije manifestiraju. Ako je tlo krš ili stjenovito, efekti potresa su manji - poručio je Kuk.

Seizmolog Kuk: 'Šire riječko područje je jedno od seizmički najugroženijih'

Nakon prvog potresa su zabilježena još dva manja, magnitude između 2 i 3 prema Richteru.

- Radi se o sustavu rasjeda koji se proteže od Ilirske Bistrice u Sloveniji, preko Klane i dolje prema Senju. Seizmički aktivno područje, i prije su se događali potresi. Valja napomenuti da je šire riječko područje, uz zagrebačko područje u koje ubrajamo i Banovinu, nakon područja južne Hrvatske, seizmički najugroženije - rekao je Kuk.

Draga Bašćanska: Srušio se dimnjak na kuću

U epicentru potresa, Dragi Bašćanskoj, se srušio jedan dimnjak na susjednu kuću.

Pao je na susjednu kuću i probio krov, srećom, nikoga nije bilo u kući jer su to od vikendaša. Zvao me vlasnik kuće koji je u Zagrebu da saniramo to nekako sada - rekao je čitatelj 24sata.

Foto: čitatelj 24sata

Najčitaniji članci