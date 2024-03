Šeks: Gadi mi se Milanović i njegovo ponašanje! Igra ulogu dvorske lude. Neće mu to proći!

Gadi mi se, on i njegovo ponašanje, igra ulogu dvorske lude. Ali ništa mu to neće proći, neće mu to proći, komentirao je žestoko uoči 20. Općeg sabora HDZ-a Milanovićevu premijersku kandidatu Vladimir Šeks za Jutarnji list. Vječni Šeks bio je tu i na prvom Saboru HDZ-a, tamo u veljači 1990. godine, kad su za predsjednika stranke odabrali Franju Tuđmana. Naravno da je tu i danas. Za Milanovića ima kratku poruku "Daj ostavku".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:07 Zagreb: Andrej Plenković uz pjesmu "Eye of the tiger" ušao u KD Lisinski | Video: 24sata/pixsell

- To je protuustavni nasrtaj na ustavni poredak. On, kao predsjednik, ne može biti kandidat i to je stajalište svakog ustavnopravnog eksperta. Neka podnese ostavku i kandidira se - kazao je Šeks za Jutarnji.

Zoran Milanović i Šeks u prošlosti su znali 'zaratiti'. Jednom prilikom predsjednik ga je nazvao "Čingli Lingi Superhik Sova Šeks."

Na Opći sabor HDZ-a stigao je i bivši šef Tomislav Karamarko. Na upit je li se dogovorio s Karamarkom oko izlaska na izbore, premijer Andrej Plenković kratko je rekao: "Da, da vidjeli smo se i namignuo."

"Nećete više!"

- Na nama i na svim mislećim, pravdoljubivim i slobodoljubivim hrvatskim ljudima je da kažemo - nećete više raditi ono što ste radili, gotovo je! Ustav i zakoni nešto su što smo poštivali uvijek i što smo gradili. Tu sam, uzdam se u građane i u podršku svih onih koji će nam biti partneri, jer ovo je borba za vladu nacionalnog spasa. Izbori se ne smiju izgubiti i treba dati svu snagu, svu volju, svo srce i svu pamet, a to imamo, da se ti izbori dobiju i da se nakon toga preuzme odgovornost za državu! - poručio je jučer Milanović, koji je održao govor s predsjednikom SDP-a Peđom Grbinom.

Ovdje pratite sve oko izbora i HDZ-ova skupa iz minute u minutu