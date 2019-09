Disko Šeks je pravi kralj podija: 'Baš sam se dobro naplesao'

Baš sam se dobro naplesao. Stvarno jesam, rekao nam je u utorak kratko kroz smijeh, bez dodatnih komentara, HDZ-ov veteran Vladimir Šeks kad smo ga upitali za subotnje svatove u Ljubuškom, u kojima je bio kralj podija.

A zabavljao se na svadbi sina Bože Vukušića, tajnika Počasnog Bleiburškog voda u Hrvatskoj. Već je otprije poznat kao pravi veseljak, a na ovoj svadbi postao je glavna zvijezda. Zabavne pjesme bivšeg predsjednika Sabora dignule su na noge pa se, iznimno dobro raspoložen, “razbacao” po sali. Netko od uzvanika snimao je njegove plesne pokrete, a snimke su postale hit na internetu. Pjesme su se redale jedna za drugom, a Šeks je bio neumoran. Kad je bend zasvirao legendarnu 'Pusti, pusti modu' Zdravka Ćolića, Šeks se više nije dao s podija.

A kako se pleše, pokazao je svim mladima na ljetni hit 'Despacito.' Nitko mu nije bio do koljena, noge su radile same. Bilo ga je po svuda, a ekipa je oduševljeno klicala. Iako mu je znoj kapao s čela, nije posustajao.

No, pravo plesno umijeće i lakoću pokreta pokazao je na romantične stihove Petra Graše uz plesnog partnera Vicu Vukojevića, rigidno desno orijentiranog predsjednika Počasnog Bleiburškog voda i bivšeg suca Ustavnog suda. Dvojac je otplesao improvizirani tango, vrteći se jedan oko drugoga, a ostali gosti su ih podržali glasnim pljeskom i uzvicima navijanja te im prepustili plesni podij.

POGLEDAJTE VIDEO

- Zluradi mediji u Hrvatskoj i u "Regionu" posprdno pišu o ovom dirljivom videozapisu u kojem ugledni pravnici, bivši komunistički sužnji i stupovi HDZ-a, plešu tango. Za mene je upravo taj tango pokazatelj kako je pod vodstvom gospodina Andreja Plenkovića Bone negdašnja "stranka opasnih namjera", kako ju je zlurado krstio Ivica Račan, nakon usvajanja Istanbulske konvencije postala moderna europska pučka, demokršćanska stranka koja nema baš nikakvih predrasuda. Uživajte u Istanbulskom tangu Vlade i Vice u kojem ulogu istinskog plesnog vođe ima gospodin Šeks - napisao je na svom Facebook profilu Slaven Letica uz snimku plesa.

Šeks njegove izjave, kao ni išta drugo vezano za vjenčanje u Ljubuškom, nije želio dalje komentirati.

- Nemam komentara na to. Isplesao sam se, baš jesam i to je to - rekao nam je.