Seksualno zlostavljao mladiće: Fratar će biti izbačen iz Crkve?

Završen je crkveni postupak prethodne istrage pri Splitskoj-makarskoj nadbiskupiji u pedofilskom slučaju u Splitu.

Istraga je službeno završila 11. svibnja, a zatim je dokumentacija predana Apostolskoj nuncijaturi u Zagrebu, koja će ju proslijediti Kongregaciji za nauk vjere u Vatikan, a u utorak je Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, obzirom da je riječ o njihovom redovniku, dokumentaciju poslala generalnoj kuriji svoga reda u Rim.

Istraga je pokazala da je fratar kriv za svih pet slučajeva, a sankcije će, pretpostavljaju u Crkvi, biti drastične. Kongregacija za nauk vjere mogla bi fratra otpustiti iz franjevačkog reda te iz kleričkog staleža.

- Istraga je efektivno započela 6. veljače i završena je za dva mjeseca, a osumnjičeni svećenik je suspendiran odmah 7. prosinca 2017. nakon zaprimanja prijave. U prvoj prijavi radilo se o tri svjedoka, tj. potencijalne žrtve, da bi se nakon javne objave pojavila još dvojica oštećenika. Važno je znati da, kada počne istraga, ona se ne može zaustaviti te da u Crkvi ne postoji zastara za to kazneno djelo - rekli su iz Crkve za Večernji list.

Dodali su kako je utvrđeno da je fratar dvojicu žrtava uznemiravao, odnosno pokušao ih navesti na spolni odnos, no nije uspio. Kod dvojice drugih žrtava je to učinio, s time da je kod jedne žrtve to dvojbeno i teško dokazivo.

- No, to nimalo ne umanjuje njegovo djelo i u očima Vatikana i generalne uprave franjevačkog reda ono je dovoljno za najstrožu kaznu - objasnili su.