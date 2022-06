Selak o francuskim avionima: 'Kad kupiš Mercedes CLK za otići do dućana, onda si budala'

Umirovljeni pilot Ivan Selak u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 komentirao je nabavu vojnih zrakoplova Rafale.

Selak je rekao da je riječ o fantastičnom avionu, ali da je u našim uvjetima potpuni promašaj. Mi se mogućnostima tog aviona nećemo moći koristiti jer nemamo novca, tehničare, pilote ni infrastrukturu, dodao je.

- Dakle, on je automatski neisplativ. Ako ti kupiš Mercedes CLK za otić' do dućana, a ne barem do mora, ti si budala. Točka - poručio je.

- Ja bih bio puno sretniji da smo to odradili s Amerikancima - rekao je Selak.

Rekao je i da su budućnost zrakoplovstva besposadne letjelice.

Najčitaniji članci