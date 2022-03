Pilot Selak: Lažu da su vidjeli dron 7 minuta prije! Da je tako, zapalio bih radare na Sljemenu

Umirovljeni vojni pilot Ivan Selak komentirao je navode da na letjelici koja je pala na zagrebačkom Jarunu ipak nije bilo eksploziva.

- Meni je sama ova priča o bombi jednostavno jedno skretanje s glavne teme. Priča o bombi je potpuno apsurdna i nebitna, isto kao što nije bitno je li bila ili nije, isto tako je nebitno odakle je došla ta raketa, jesu li je poslali Rusi, Bjelorusi, Ukrajinci ili Eskimi. Ono što je bitno je nesposobnost NATO-a i naše zemlje i Mađarske i Rumunjske da otkriju to što je pošlo prema nama - rekao je Selak za N1.

- Isto tako je nesposobnost, neznanje, nekompetentnost, kako hoćete, ministra koji je došao na mjesto pada i nanjušio eksploziv, doslovno je rekao da je po njuhu nanjušio eksploziv i rekao da ta letjelica ne predstavlja prijetnju Zagrebu i da se građani mogu osjećati sigurno. Dakle, vojna letjelica veličine vojnog zrakoplova, koja doleti iz ratom zahvaćenog područja ne predstavlja prijetnju glavnom gradu države u koju je sletjela. To je sramota! - rekao je.

Dodao je kako se pričom o bombi pokušava "pod tepih" povući priča o protuzračnoj obrani.

- Kad kaže ministar, i premijer je to ponovio, 7 minuta smo je mi vidjeli. Tih 7 minuta o kojima vi pričate, ja ne znam je l’ se to može prodati vama, ali meni prodati ne možete, jer radi se o radaru FPS 117, koji je postavljen i na Sljemenu i na brdima iznad Požege, koji ima spušteni snop koji u optimalnim uvjetima vidi preko 450 kilometara, ali recimo da nisu bili optimalni uvjeti pa vidi 250 kilometara. Ako taj tvoj radar vidi letjelicu koja se kreće 700 kilometara na sat, a ti si je vidio 7 minuta ranije, to je 81 kilometar, znači rekao si da tvoj radar ne vidi letjelicu čak ni kada je prešla Dravu. Onda istog trenutka ja bih zatvorio radnju i zapalio te radare navrh Sljemena, jer takvi ti radari nisu potrebni, trebaš imati radar koji vidi u dubinu teritorija iza tvoje granice, da možeš alarmirati svoj PZO - rekao je Selak te dodao kako su to stvari o kojima se treba raspravljati, umjesto o tome tko je i zašto poslao letjelicu.

Komentirao je i navode da na letjelici nisu zabilježeni tragovi eksploziva. Premijer i ministar obrane ustvrdili su suprotno. Tvrdi kako ga čudi da nema tragova izgaranja i eksploziva te da ga mora biti.

- Radi se o raketi koja startuje s raketnim motorom, taj raketni motor stvara ogroman plamen ispod repa letjelice, dakle, moraju ostati tragovi toga, mora ostati trag eksplozije piropatrone koja lansira poklopce padobrana prije otvaranja padobrana, moraju ostati tragovi izgaranja sredstva tj. eksploziva koji uništava unutrašnjost letjelice tj. ono što je bitno, i mora ostati čak i eksploziva koji možda nije ni izgorio retroraketa koji usporavaju prije samog dodira koji rade možda dvije ili tri sekunde - rekao je.

Komentirao je i istragu pada letjelice.

- Inače, tko istražuje pad letjelica u zrakoplovstvu kod nas, tko to radi? Uz dužno poštovanje prema mojim kolegama, s kojima sam u dobrim odnosima, radi vojna policija. Tko bi to trebao raditi? Inženjeri zrakoplovstva i tehničari, ljudi kojima je to struka. A znate što oni rade? Oni dežuraju na porti zrakoplovne baze Pleso i Zemunik. Jedni rade ono što ne trebaju, a ovi što bi to trebali raditi, ne rade - rekao je Selak.

Smatra kako bi vojna policija trebala istraživati slučajeve drogiranja u vojsci.

- Što očekujete od nalaza ljudi koji nisu kvalificirani, kad vam čovjek nakon nekoliko sati iziđe sa činjenicom da je tu bio eksploziv, da je tu nešto eksplodiralo, da je nešto namirisao. Nakon nekoliko sati vi ste donijeli odluku, a prošle su dvije godine od pada i gubitka dva pilota helikoptera oko Žirja i kod Benkovca. Kad ste toliki eksperti, kad možete u 24 sata nanjušiti eksploziju u Zagrebu, kako je moguće da niste otkrili što se dogodilo onim pilotima koji su tamo poginuli? Kad želite nešto prikriti, onda iza sebe stavite kao neke stručnjake, a vi izlazite s napisanim činjenicama - rekao je Selak.

Na pitanje kako komentirao premijerovo pokazivanje fotografije eksploziva s letjelice, Selak je rekao da je očekivao da će premijer izaći s fotografijom "uhvaćenih pilota i bespilotne letjelice koju su jurili i tražili tamo po Jarunu".

Kritizirao je i ponašanje NATO-a, ali i rekao da će cijela priča s letjelicom trajati tjedan do mjesec dana, a da će se onda stvari vratiti u kolotečinu.

- Tako nešto kad se dogodi, a jednostavno se ne smije dogoditi, ta je letjelica čak letjela relativno polako kako ona inače leti. Kad imate letjelicu u svom zračnom prostoru, znači zračni prostor NATO-a, ne postoji granica Rumunjske, čak ni Ukrajine, jer NATO vidi u Ukrajini jasno. Te priče o nekakvim Karpatima, maloj vidljivosti, atmosferskim neprilikama, ta priča je laž. Jednostavno lažete kad kažete – 7 minuta smo je mi vidjeli, lažete, zato što sam razgovarao sa svojim kolegama i prije i sada i doslovno mi kažu, ovaj radar iznad Balatona vidi rodu kad se digne ako je roda prstenovana. Međutim, to je sustav koji funkcionira po sistemu, pa čekaj, ovo leti po Mađarskoj, a ni oni ne reagiraju pa onda to sigurno nije ništa i onda ti to zanemaruješ, a zašto? Zato što se u pravilu na mjesta zapovjednika tih centara stavljaju uhljebi, nesposobni ljudi koji su uglavnom pred mirovinu i u eskadrili ti smetaju pa ih mičete da tamo budu do mirovine. Kako je to kod nas, tako vam je to i u većini država svijeta - rekao je Selak.

Najčitaniji članci