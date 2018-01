Selo seksualnih zlostavljača: Ima ih 100 i daleko su od svih

Na prvi pogled, Miracle Village na Floridi izgleda kao tipično američko predgrađe idealno za odmor od gradske vreve. No, ovo naselje potpuno je drukčije od ostalih jer u njemu živi stotinjak koji su, prema odlukama suda, opasni za društvo.

Pola populacije ovog mjesta čine seksualni prijestupnici, mnogi od njih osuđeni zbog zlostavljanja djece i maloljetnika. Nakon što su odslužili zatvorske kazne, prisiljeni su do kraja života živjeti pod nadzorom i daleko od drugih ljudi.

Od škole, vrtića i crkava mora ih se udaljiti na najmanje 800 metara, a ne smiju biti niti blizu autobusnih stajališta. Ispred kuća gdje žive moraju postaviti veliki crveni natpis na kojem uz njihovo ime stoji i upozorenje "osuđeni seksualni predator".

Miracle Village osnovao je Pat Powers koji je i sam proveo 12 godina u zatvoru zbog seksa sa studenticama kojima je bio sportski trener.

Priču o ovoj neobičnoj zajednici objavio je BBC u svom najnovijem dokumentarcu. Njegova autorica Stacey Dooley razgovarala je s Chrisom Dowsonom, jednim od stanovnika Miracle Villagea.

- Osudili su me kao 18-godišnjaka jer sam imao seks sa svojom djevojkom kojoj je bilo tek 14. Lagala mi je o svojim godinama i pokazala lažnu osobnu. Svi moji prijatelji također su vjerovali da joj je 18.

Chris sada ima djevojku koju je upoznao u crkvi i koja zna da je odslužio kaznu zbog seksa s maloljetnicom.

- Stigmu ću i dalje nositi čak i ako se vjenčamo. Mogu imati djecu, ali ne mogu im organizirati rođendanske zabave s drugom djecom, a još je veći problem to kako im reći da im je otac seksualni prijestupnik, kaže Chris.

Pedofilima koji su odslužili kazne nitko ne brani da žive i u drugim mjestima udaljenima od velikih naseljenih područna, ali zbog zabrane približavanja školama, crkvama i autobusnim postajama, Miracle Village među njima postao je toliko popularan da nema dovoljno mjesta za sve pa neki prijestupnici žive u okolnim mjestima.

