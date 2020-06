Senator iz pakla: Trump njegove podmukle ideje upija k'o spužva

<p>U SAD-u već dvanaesti dan traju prosvjedu zbog brutalnog ubojstva Georgea Floyda, a u javnosti se sve češće provlači ime Toma Cottona, senatora iz Arkansasa.</p><p>Poznat je po svojim radikalnim stavovima koje je izrazio u kolumni za<a href="https://www.nytimes.com/2020/06/03/business/tom-cotton-op-ed.html?fbclid=IwAR3fu0FQb7pCmv1IrrxP-3smD-tUZK_K4Gb8debQ-EIUSmfplvBUr_fvgcg" target="_blank"> New York Times</a>, pod naslovom 'Pošaljite vojsku na demonstrante' koji je pokrenuo mnoge polemike. Zbog nefiltriranog teksta, jedan od urednika NY Timesa James Bennet podnio je ostavku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Vikend užasa u Chicagu:</strong></p><p>Cotton je u rubrici rezerviranoj za mišljenje autora koji ne moraju nužno izražavati stav uredništva, napisao članak o aktualnim prosvjedima u SAD-u. U tekstu je poručio da se savezna vlada može pozvati na Zakon o pobuni koji bi omogućio korištenje vojske za zaustavljanje prosvjeda diljem zemlje.</p><p>- Jedna stvar će iznad svega uspostaviti red a našim ulicama, a to je nadmoćno pokazivanje sile da bi rastjerali i zatvorili one koji pokušavaju prekršiti zakon - napisao je Cotton u autorskom tekstu.</p><p>New York Times u međuvremenu je raspravljao o tome treba li tekst objaviti ili ne.</p><p>Cotton je pljačke tijekom prosvjeda u New Yorku opisao kao 'karnevale u potrazi za sukobima i drugim kriminalnim radnjama'. Također, upozorio je da je antifašistički pokret 'Antifa' - za koji je Trump rekao da će ga proglasiti terorističkom organizacijom - preuzeti vodeću poziciju kroz marševe američkim gradovima.</p><p>Međutim, daleko strašnije od toga djeluje Cottonov plan da se kandidira za predsjednika 2024., ali i njegov preveliki utjecaj na Donalda Trumpa.</p><p>Cotton (43) je služio u pješadiji američke vojske, boreć́i se u američkim napadima na Irak i Afganistan te stekao zvanje kapetana.</p><h2>Šaptač Trumpu</h2><p>U studenom 2017., kada je Cotton bio naizgled spreman da preuzme vodstvo CIA, Intercept je rekao da je on 'možda najopasniji američki senator', nazivajući ga 'Trumpovim šaptačem' zbog njegove bliskosti sa predsjednikom.</p><p>Dvije godine ranije, u ožujku 2015., Cotton se pridružio još 45 republikanskih senatora u otvorenom pismu iranskim liderima, tvrdeć́i da nuklearni pregovori koji su na kraju postali Zajednički sveobuhvatni akcioni plan (JCPOA) nisu ništa drugo nego 'izvršni sporazum između predsjednika Obame i Ayatollah Ali Khameneija'.</p><p>- Sljedeći predsjednik mogao bi opozvati takav izvršni sporazum udarcem olovke, a buduć́i Kongresi mogli bi u bilo kojem trenutku izmijeniti uvjete sporazuma - napisali su senatori.</p><p>Na naslovnoj stranici njujorških dnevnih vijesti Cotton je nazvan 'izdajnikom', a umirovljeni general Paul D. Eaton, koji je nadgledao obuku nove iračke vojske nakon američke invazije, rekao je Washington Post-u da će 'upotrijebiti riječ mutni' da bi opisao Cottonove postupke. Nakon što je Trump preuzeo dužnost, on je tražio od Cottona da mu objasni slučaj napada na JCPOA, čiji je kasniji kolaps skoro doveo do rata između SAD-a i Irana nekoliko puta od 2018. godine.</p>