Šeničnjak urlao na novinarku dok inspekcija zabranjuje odlagalište: 'Ja to mogu!'

Mjesto koje je nekad bilo oaza mira, danas je oaza kamiona, gomila građevinskog materijala i otpada. Dubrava Pušćanska, idilično zagorsko selo, pretvoreno je u bučno odlagalište koje radi od jutra do mraka.

Dok su mještani očajni, Daniel Šeničnjak, čovjek koji je donedavno bio direktor tvrtke, pritom pravomoćno osuđen zbog prijevare i poznat kao porezni dužnik, u cijeloj priči – ne vidi problem. Kao ni lokalne samouprave koje s njegovom tvrtkom redovito ugovaraju poslove financirane javnim novcem, prenosi Dnevnik.hr.

Inspektorat je izdao dva rješenja za uklanjanje otpada, podnio i kaznenu prijavu. I opet nikom ništa.

Stanovnici kažu da im je svakodnevica postala nepodnošljiva. Teški kamioni prolaze kroz selo, građevinski materijal se drobi, prašina se širi, a buka ne prestaje.

"Pa ovo je kataklizma, mislim to je neshvatljivo", kaže Matija.

Druga mještanka Andrea dodaje: “Život je tu postao nepodnošljiv.”

Ljutiti i razočarani stanovnici tvrde da se nekadašnje mirno mjesto pretvorilo u gradilište – ili točnije, u ilegalno odlagalište.

Zemljište koje je nekad bilo voćnjak danas je brdo otpada. U vlasništvu je tvrtke Šeničnjak promet d.o.o., čiji je član uprave upravo Daniel Šeničnjak. On, međutim, tvrdi da je sve u redu.

"Ovo je dvorište, to je parkiralište, krug firme. Pa ne moramo imati dozvolu da bi imali deponij materijala", kaže Šeničnjak.

Naravno, to nije točno.

Jedini problem, tvrdi on, su susjedi koji smatraju da njihovo selo treba biti mjesto mira, čistog zraka i nezagađene prirode.

Mještani, s druge strane, govore o trajnoj šteti.

"Dio tog otpada su zatrpali u oranicu. Ta oranica je sad, po mom mišljenju, gotova. Ta zemlja je mrtva, ali su ostatak odlučili drobiti. Taj prah se diže, buka je nepodnošljiva, jednostavno život u selu je uništen", kaže Matija.

Daniel Šeničnjak je, podsjetimo, priznao prijevaru u iznosu od 180 tisuća eura, zbog koje je osuđen na godinu dana zatvora uz pet godina uvjetno.

Osim pravomoćne presude, nalazi se i na popisu najvećih poreznih dužnika, na visokom 14. mjestu u Zagrebačkoj županiji.

Mještani se pitaju – koliko još rješenja, prijava i upozorenja treba proći da se nešto napokon promijeni?