HDZ-ov načelnik je promijenio znak da osuđenik i porezni dužnik može bacati smeće u selu

U ulici Ljudevita Gaja u Dubravi Pušćanskoj, na nekategoriziranoj cesti, stoji znak da je zabranjen promet svih vozila, osim onih od stanara. Zbog toga teretni kamioni mogu nesmetano prolaziti uskom cestom, puni građevinskog otpada kojeg onda istovaraju u šumu. Općina tvrdi da ne može ništa, zaprešićka policija šalje dopise umjesto da pišu kazne i za Šeničnjaka i za načelnika općine, HDZ-ovca Filipa Bernardića. Netko je to sve dopustio. Netko je na sve zažmirio. Netko je trebao omogućiti da teretni kamioni teži od 22 tone voze uskom cestom kroz šumu i selo Dubravu Pušćansku kako bi bacali smeće u šumu i napravili nepovratnu štetu za okoliš.

Nastavak je ovo sage o tvrtki Šeničnjak promet, čiji je trenutni direktor Ivan Šeničnjak, a do rujna je to bio njegov brat Daniel. Povukao se kako bi tvrtka i dalje mogla dobivati javni novac jer je on pravomoćno osuđen zbog prevare teške 180 tisuća eura. Pod istragom su zbog bacanja građevinskog otpada u šumu koji je zaustavio potok, pa je komad šume potopljen. Sam Daniel Šeničnjak je za 24sata u lipnju prošle godine priznao da 'kipaju na svoje'. Državni inspektorat iste godine potvrdio je otkriće 24sata i protiv tvrtke i odgovorne osobe podnio kaznenu prijavu. Prema saznanjima 24sata, policijska istraga je provedena i idući na potezu je DORH. Također, taj ilegalni deponij koji prelazi čestice u vlasništvu članova obitelji Šeničnjak, aktivan je barem od 2009., kako piše u izvještajima županije.

Dobiva javni novac i nesmetano baca otpad u šumu

I tu dolazimo do zavrzlame sa prometnim znakom. Naoko nebitna stvar. No za cijeli slučaj izrazito je važno kako su kamioni uopće dobili dozvolu za prolazak tom cestom. Pa krenimo redom. Na fotografiji iz prosinca 2023. godine vidi se da je tad stajao znak samo s imenom ulice. Nakon toga, postavljen je znak da je zabranjeno prometovati vozilima težima od pet i pol tona, osim onima od Čistoće.

Stanari su prijavljivali da Šeničnjak baca otpad u šumu i da tom cestom prolaze kamioni teži od 22 tone. Zaprešićka policija je izašla na teren još 2024. godine, što su napisali u mailu i stanovnicima iz Inicijative. Pišu da su bili na terenu i vidjeli da na početku sporne ceste stoji znak s nazivom ulice, ali da nedostaje znak „Zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu (5,5t)“ i dopunska ploča „Osim vozila stanara“.

- U vezi utvrđenih nedostataka Policijska postaja Zaprešić je dana 18. prosinca 2024. godine uputila dopis općini Pušća radi otklanjanja navedenih nedostataka, kao i požurnicu u svezi navedenog, dana 06. veljače 2025. godine - napisali su građanima.

Dakle, nisu zaustavili Šeničnjaka, nego upozorili općinu da stavi znak kako bi on mogao nastaviti s ilegalnim bacanjem otpada. U veljači je zatim osvanuo znak da je zabranjeno prometovanje vozilima težima od 5 i pol tona osim vozilima stanara.

Znakovi se ne smiju mijenjati bez elaborata. Kad smo prvi put u svibnju tražili ovaj elaborat, načelnik Bernardić nam je rekao da mora vidjeti smije li nam ga poslati jer ga je naručio Šeničnjak.

Dobili smo ga u listopadu i u njemu piše da ga je naručila Općina. Kad smo ih početkom mjeseca pitali kad je znak promijenjen, prije ili nakon elaborata, iz Općine odgovaraju da ne znaju točan datum postavljanja znaka.

- Inicijativa je došla od strane stanovnika Gajeve ulice u Pušćanskoj Dubravi. Elaborat je izrađen i postoji. Suglasnost MUP-a nije zatražena. Znak je nakon izrade elaborata promijenio komunalni djelatnik Općine Pušća - kažu.

Načelnik u prekršaju

I sam MUP nam je potvrdio da nisu od njih tražili suglasnost za promjenu znaka, te da će policija iz Zaprešića zatražiti od Općine elaborat. Tu je Općina u prekršaju jer po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, općina može postaviti znak ali uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. Kazna koju bi načelnik Bernardić kao odgovorna osoba mogao dobiti je od 190 do 660 eura. Postavlja se i pitanje zašto policija u Zaprešiću na to nije reagirala te zašto reagiraju tek nakon našeg upita Ministarstvu. Ne mogu reći da nisu znali jer su stanovnici uputili nekoliko prijava. Zbog toga je načelnik PP Zaprešić prijavljen Unutarnjoj kontroli.

Tek nakon upozorenja policije u veljači je Općina krenula u izradu elaborata. Tu je još jedna nezgodna stvar za Općinu. U elaboratu stoji da u veljači 2025. godine na drugom dijelu iste ceste stoji znak koji brani promet vozilima težima od pet i pol tona osim onima Čistoće. A policija građanima piše da su na terenu zatekli da na toj drugoj poziciji već postoji znak 'osim vozila stanara' 2024. godine! Ispada da je jedan od tih znakova postavljen bez elaborata. Postavila ga je Općina, a to je trebalo samo braći Šeničnjak jer nitko drugi tu ne prolazi s teretnim vozilima.

U elaboratu iz veljače prošle godine su priložene i fotografije iz zraka, pa se vidi da je riječ o cesti koja vodi do Šeničnjakovog ilegalnog deponija.

Prema tom elaboratu, taj znak se treba promijeniti kako bi se stavio znak da je zabranjeno prometovati vozilima težima od pet i pol tona osim vozila Čistoće, stanara i dostave. No postavljen je znak na kojem su navedena samo vozila stanara. Koliko god puta stanovnici zvali policiju, odgovor je da je tvrtka Šeničnjak promet registrirana u ulici Ljudevita Gaja, prema tome, stanari su. Na papiru ne postoji definicija tko je stanar, pa policija zbog toga Šeničnjacima ne piše kazne.

- Nadalje je utvrđeno da navedena pravna osoba ima prijavljeno sjedište u Ulici Ljudevita Gaja kbr. 14 u mjestu Dubrava Pušćanska. Sukladno gore navedenoj prometnoj signalizaciji prometovanjem navedenih vozila u vlasništvu navedene tvrtke, Ulicom Ljudevita Gaja nisu ostvareni prekršaji iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vezano za prekoračenje određene mase (5,5 tona) - napisala je zaprešićka policija stanovnicima u mailu u prosincu prošle godine.

Mjesec dana prije nego su 24sata poslala upit direktno na Ministarstvo unutarnjih poslova i zagrebačku policiju.

Odgovornost Općine

Postoje fotografski dokazi da su tu dolazili i teretni kamioni drugih tvrtki koje rade sa Šeničnjacima na poslovima plaćenima javnim novcem. Ne treba biti genije da se izvuče zaključak da je to i razlog zašto je Šeničnjak jeftiniji od drugih, jednostavno ne deponira otpad od radova na zakonit i pravilan način što se inače plaća, pa ni nema tog troška. Tako i uspijevaju dobiti poslove s općinama, gradovima i županijama.

No postoji caka: kad se građevinski otpad deponira na za to predviđene deponije, izvođač dobije potvrdu o tome. Ta potvrda bi se trebala predati naručitelju sa svom dokumentacijom o poslu. Ako se to ne preda, grad ili općina moraju utvrditi nepravilnosti i to prijaviti. Zbog toga se za sve zainteresirao i OLAF koji istražuje kaznena djela povezana s poslovima plaćenima europskim novcem. S time smo suočili i načelnika Bernardića.

- Aha, nisam znao. Reći ću svojima da pregledaju te papire - rekao nam je.

Stanovnici su nedavno sve dokumente predali i Uskoku jer vjeruju da mu Bernardić pogoduje.

Prema uvidu u sudski registar, i sam Daniel Šeničnjak je prijavljen na adresu Ljudevita Gaja 8, no na toj parceli je jedna drvena potleušica u kojoj nitko ne živi te još jedna neuseljiva kuća.

Tvrtka je registrirana na adresu Ljudevita Gaja 14, gdje je skladište koje je također nelegalno izgrađeno i za što smo dobili neslužbenu informaciju da je u postupku u Državnom inspektoratu. Direktor Ivan Šeničnjak, Danielov brat, je prijavljen na drugoj adresi u Jakovlju, a uspjeli smo doznati da Daniel živi u Zaprešiću.

- Ja moram misliti na sve stanovnike Dubrave Pušćanske, pa tako i ove iz inicijative koji su vas zvali i na Daniela Šeničnjaka, i on je stanar, tu živi, tu radi - rekao nam je načelnik Filip Bernardić u telefonskom razgovoru kad smo pričali o promjeni znaka.

Zašto policija nije reagirala?

Čak i da je znak postavljen nakon elaborata, pitanje je što je do tad radila policija. Naime, prema slikama iz zraka, Šeničnjak je tu bacao otpad i prije veljače 2025. godine. Dakle, kamioni su tutnjali gdje ne smiju i godinama prije toga. Tome svjedoči i odgovor PP Zaprešić inicijativi Dubrava Pušćanska zove u pomoć.

- StartFragmentPolicijska postaja Zaprešić je u više navrata uputila dopise Državnom inspektoratu Republike Hrvatske te zatražila postupanje iz njihove nadležnosti te posebno naglasila potrebu za hitnim postupanjem. Prvi dopis upućen je 18. prosinca 2024. godine, nakon čega je upućena požurnica 06. veljače 2025. godine te druga požurnica 07. listopada 2025. godine - napisali su inicijativi. EndFragment

Zašto policija nije reagirala po dojavi i kaznila kamione teže od 22 tone kad im je tu promet bio zabranjen, nije poznato.

Načelnik nije prijavio

Općinski načelnik Filip Bernardić je na naše pitanje zašto nije kazneno prijavio Šeničnjaka za odlaganje otpada rekao:

- Ne mogu ja to. Konzultirao sam se s odvjetnikom i to nije na meni, mi smo napravili sve što smo mogli - rekao je.

No to nije istina. Kao načelnik je dužan prijavljivati kaznena djela koja se gone po službenoj dužnosti. Tu bi i on mogao 'zaraditi' kaznenu prijavu zbog neprijavljivanja, za što je u ovom slučaju do tri godine zatvora.

No usmeno ga je upozorio, što nam je prvo potvrdio u telefonskom razgovoru.

- Ja sam s njim pokušao razgovarati, ali nije išlo, on tvrdi da je to njegovo i tvrdoglav je. Rekao sam da mu ne treba da ga istražuje policija, ali nije me poslušao - rekao nam je Bernardić.

Potom je Općina u mailu u studenom potvrdila da su razgovarali.

- Obavještavamo vas da smo jutros poslali prijavu subjekta ŠENIČNJAK-PROMET d.o.o. na 4 adrese državnog inspektorata u vezi bespravnog navoženja šute i građevinskom materijala na lokaciji Pušćanska Dubrava. Također, subjekt je nakon izvida komunalnog redara Općine Pušća u srpnju ove godine upozoren usmeno od strane načelnika Općine Pušća te mu je poslano pisano rješenje o prekršaju komunalnog reda i obveza sanacije navoza od strane Općine Pušća, na što se oglušio i nastavio sa navoženjem. Nadamo se brzom postupanju i rješenju situacije - napisali su pola godine nakon objave našeg članka.

Šeničnjakove optužbe

Od svibnja 2025. godine upit 24sata šaljemo na mail adresu vezanu uz tvrtku i putem SMS-a samom Danielu Šeničnjaku. Na mailove ne odgovara, ali ga koristi kako bi ostavljao komentare na tekstove o sebi u kojima tvrdi da imaju 50 zaposlenih kojima isplaćuju plaće i nešto grade i stvaraju te da se o njima zato treba pozitivno pisati. Demistificirat ćemo i to.

Prema javno dostupnim podacima, tvrtka Šeničnjak promet ima 24 zaposlenih, a na listi neisplatitelja plaća bili su četiri puta u zadnjih pet godina. Protiv njih je nekoliko tvrtki kooperanata pokrenulo tužbe koje su Šeničnjaci gubili, pa je bilo i puno ovrha. Neke od tih tvrtki su završile u stečaju zbog toga što im Šeničnjak promet nije platio obavljeni posao. Sve su to javno dostupne informacije u bazama podataka hrvatskih sudova. Kao što je dostupna i pravomoćna presuda za prevaru tešku 180 tisuća eura protiv Daniela Šeničnjaka, koji je na sudu sve i priznao.

Javno dostupan podatak je i da je Daniel Šeničnjak porezni dužnik. Duguje državi 62.780 eura za doprinose, oko 12 tisuća eura za porez na dohodak i oko osam tisuća eura poreza na dodanu vrijednost.

Na tu istu mail adresu smo poslali upit da provjerimo njegove tvrdnje. Zanimalo nas je ako je javno dostupno da imaju 24 zaposlenih s prosječnom plaćom od oko 800 eura neto, znači li to da 16 ljudi zapošljavaju 'na crno'. Pitali smo i jesu li radnici zaista zadovoljni iako je tvrtka četiri puta bila na listi neisplatitelja plaća te zašto ima porezni dug ako su mu rasli prihodi te znači li to da namjerno ne plaća porez i doprinose. Odgovorio je da smo ga dobro nasmijali.

I dalje dobivaju javne poslove

U sve se uključila i pučka pravobraniteljica jer DORH, kojem je spis predan krajem 2025. godine, može zatražiti od suda hitnu mjeru kako bi se zaustavila devastacija okoliša. No to nisu napravili.

U međuvremenu je tvrtka dobila posao s Pregradom, a na potpisivanje ugovora se pojavio Daniel Šeničnjak, koji zbog pravomoćne presude ne može predstavljati tvrtku. Tad smo pisali o tome kako se u Gradu predstavio samo prezimenom i kod sebe imao pečat tvrtke, pa nitko nije ništa posumnjao. Na kraju su morali ponavljati potpisivanje s njegovim bratom, sve fotografije Daniela i gradonačelnika su maknuli sa svog weba i javno su rekli da će uvesti provjere te nadgledati projekt i više nego što su mislili.

U međuvremenu je tvrtke Šeničnjak promet, čiji su vlasnici i Daniel i Ivan, dobila još jedan javni posao s Gradom Zaprešićem u prosincu prošle godine. Riječ je o izgradnji parkirališta, projektu vrijednom oko 117 tisuća eura s PDV-om. Taj projekt je financiran državnim novcem. U studenom su ugovorili posao uređenja dječjeg igrališta u Vukovom Selu s općinom Brdovec, vrijedan oko 43 tisuće eura s PDV-om. To je pak financirano iz EU fondova.

Novi posao je tvrtka dobila i s Općinom Pušća.

- Riječ je o uređenju klizišta, posao je sufinanciran preko Hrvatskih voda. Nismo još potpisali ugovor s tvrtkom jer nama javnu nabavu radi jedna vanjska tvrtka, a kako su ovdje bili novinari nekidan i spominjali porezni dug, radili smo provjeru. Daniel Šeničnjak ima porezni dug, a tvrtka nema, tako da ih to ne diskvalificira. Zbog toga ćemo morati potpisati s njima ugovor kroz koji dan, i to je ono što ja cijelo vrijeme govorim. Naš zakon o Javnoj nabavi nije dovoljno dobar jer moramo potpisivati ugovor s onime tko ima najjeftiniju ponudu, a to nije uvijek dobro - rekao je Bernardić za 24sata.