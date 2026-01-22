SENZACIJA Najstariju hrvatsku inkunabulu našao sam slučajno

Dva velika lista pergamene na kojima je otisnut tekst, a koristili su se kao ovitci knjige, oduvijek su bili inventar zadarske crkve i samostana svetoga Frane.

U jednom trenutku, no ne zna se točno kad, netko je ta dva lista premjestio, ali nije ih vratio na njihovo mjesto te su zadarski konzervatori 2010. prilikom popisa inventara napisali da pergamene nedostaju. Što nedostaje smatra se izgubljenim, a radilo se o najstarijim inkunabulama u našoj zemlji, na kojima je tekst iz Biblije tiskan u njemačkome Mainzu davne 1462. godine.

- Bili su izloženi u ovome muzeju kad se dogodila krađa u crkvi svetoga Frane, i to 1974., ali nisu stavljeni uz druge inkunabule, kojih ima stotinjak u našem samostanu - govori fra Stipe Nosić, koji je nedavno prepoznao tekstove i pokazao kako izgledaju pergamene na kojima su napisani ulomci na latinskom jeziku.

A te pergamene su dio Biblije Petera Schöffera.

Tekstovi odgovaraju primjercima Biblije Vulgate iz Amosa te poglavljima proroka Ezekiela i Markova Evanđelja te u našoj zemlji ne postoji stariji primjerak od ove zadarske inkunabule. Provincija svetog Jeronima, kojoj pripada i samostan svetoga Frane, raširena je na obali, a u svojim samostanima čuva polovicu svih inkunabula u Hrvatskoj.

- Puno je stvari koje su se gubile. Krađe, kao i ratovi, uništili su mnogo građe, ali je ipak većina sačuvana - objašnjava gvardijan samostana fra Stipe.

Inkunabule su registrirane još 1916. u samostanskoj knjižnici, i to od bečkog antikvara Goldschmidta, koji je bio poznati znanstvenik i bibliofil, a koji je opisao dva lista. No 1952. godine Josip Badalić u svojoj knjizi opisuje četiri lista.

Zbrka je nastala o koliko je listova riječ, i to zbog toga što su takve pergamene korištene kao ovitci za knjige, pa je na kraju zaključak da je riječ o četiri lista ili osam stranica Schöfferove Biblije. U svijetu je poznato šezdesetak očuvanih primjeraka i četrdesetak pojedinačnih listova, među koje spada i ovaj zadarski.

- Otišao sam na mjesto gdje se nalaze drugi odlomci, ulomci starih knjiga, rukopisa, mapa, i tamo sam prepoznao tekstove. Rekao bih da je to bila slučajnost, izgubljeno, pa nađeno - objasnio je fra Stipe kako je pronašao primjerak pergamene Petera Schöffera, koji je inače bio bliski suradnik Johannesa Gutenberga.

Dvojica suradnika iz Mainza razišli su se u poslovnim stajalištima, a Guttenberg se upisao u povijest kao prvi izdavač tiskane Biblije. Sedam godina kasnije Schöffer izdaje svoje primjerke, od kojih dio završava i u Zadru.

Za samostan i kulturnu baštinu Hrvatske ta dva lista neprocjenjivo su blago i nisu na prodaju. No u svijetu se stari primjerci Biblije prodaju za velike iznose.

Nedavno je na aukciji u Njemačkoj prodana cijela knjiga od dva toma za milijun i pedeset tisuća eura, i to se smatra najskupljom plaćenom Biblijom na svijetu.

Zadarski pergamenti se ne mogu mjeriti s tim iznosom, ali u samostanu tvrde da, nakon što je opet nađena, ide u specijalnu kutiju, na mjesto s drugim inkunabulama, tamo gdje je oduvijek i trebala biti. Podatak iz 2010. godine da je nema u inventaru bit će ispravljen.