Senzacija u Helsinkiju! Hrvatska ima najljepšeg psa na svijetu

Prvi put u povijesti na najvećoj Svjetskoj izložbi pasa pobijedio je pasi iz Hrvatske, hrvatskog uzgoja i vlasnika. Na izložbi koja se ovih dana održava u Helsinkiju, cak su se dva hrvatska psa plasirala u veliko nedjeljno finale gdje se od njih 10 birati najljepši!

Najljepši pas na svijetu je ženka Meghan, pasmine mali vendenski baset grifon, vlasnice i uzgajivačice Ive Raić. Ona se u finale plasirala kao pobjednica šeste FCI skupine u kojoj se nalaze svi goniči. Puno joj je ime Black Majesty Some Say.

Foto: Simone Luca

U finalu je bila i patuljasta šnaucerka Liza, uzgajivača Ante Lučina, vlasništvo Lučina i Javiera M. Gonzalesa. Liza je pobjednica 2. FCI skupine u kojoj su pinčeri, šnauceri i molosi.

Foto: Privatni album/

Ovo je fantastična kruna u nizu velikih uspjeha naših pasa i uzgajivača, od dalmatinera Dudua koji je bio najljepši pas Europe, preko čuvene lagotto romagnolo ženke Orce koja je pobijedila na legendarnom Cruftsu, a sada je i fantastična Meghan zasjala na najviši svjetski tron!

Zagreb: Štenci pasmine Petit basset s različitim bojama očiju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL