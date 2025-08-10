Obavijesti

News

Komentari 0
NEVJEROJATNO!

Senzacija u Helsinkiju! Hrvatska ima najljepšeg psa na svijetu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Senzacija u Helsinkiju! Hrvatska ima najljepšeg psa na svijetu
Foto: Privatni album/

Najljepši pas na svijetu je ženka Meghan, pasmine mali vendenski baset grifon, vlasnice i uzgajivačice Ive Raić

Prvi put u povijesti na najvećoj Svjetskoj izložbi pasa pobijedio je pasi iz Hrvatske, hrvatskog uzgoja i vlasnika. Na izložbi koja se ovih dana održava u Helsinkiju, cak su se dva hrvatska psa plasirala u veliko nedjeljno finale gdje se od njih 10 birati najljepši!

Najljepši pas na svijetu je ženka Meghan, pasmine mali vendenski baset grifon, vlasnice i uzgajivačice Ive Raić. Ona se u finale plasirala kao pobjednica šeste FCI skupine u kojoj se nalaze svi goniči. Puno joj je ime Black Majesty Some Say.

Foto: Simone Luca

U finalu je bila i patuljasta šnaucerka Liza, uzgajivača Ante Lučina, vlasništvo Lučina i Javiera M. Gonzalesa. Liza je pobjednica 2. FCI skupine u kojoj su pinčeri, šnauceri i molosi.

Foto: Privatni album/

Ovo je fantastična kruna u nizu velikih uspjeha naših pasa i uzgajivača, od dalmatinera Dudua koji je bio najljepši pas Europe, preko čuvene lagotto romagnolo ženke Orce koja je pobijedila na legendarnom Cruftsu, a sada je i fantastična Meghan zasjala na najviši svjetski tron!

Zagreb: Štenci pasmine Petit basset s različitim bojama očiju
Zagreb: Štenci pasmine Petit basset s različitim bojama očiju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'
NAKON OPERACIJE SRCA

Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'

Hrvatski premijer Andrej Plenković smršavio je 15-ak kilograma u zadnjih nekoliko mjeseci, a najviše mu je pomogla promjena prehrane.
U Rogotinu našli mrtvu bebu
STRAŠNO

U Rogotinu našli mrtvu bebu

U Rogotinu je pronađena mrtva beba. Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid.
Senzacionalno otkriće! U Savi pronašlo blago staro čak dvije tisuće godina: 'Ovo je čudo'
NEVJEROJATNO

Senzacionalno otkriće! U Savi pronašlo blago staro čak dvije tisuće godina: 'Ovo je čudo'

Otkrivene su rijetke bipiramidalne ingote koje bi mogle promijeniti pogled na ulogu Bosanske Posavine u antičkoj trgovini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025