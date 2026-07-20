Od 170 nađenih kostura, jedino je ovaj drugi pokopan potrbuške i to ispod starih gradskih zidina. Analiza prvog vampira otkrila je da je riječ o ženi, staroj između 35 i 45 godina. Nju su našli sa životinjskom glavom
ARHEOLOŠKO OTKRIĆE PLUS+
SENZACIJA U PAKRACU Našli su drugog 'vampira' na groblju križara, prvi je bio vampirica!
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Prvo je iz tvrde zemlje izronio lakat. Neobično je stršao prema gore, dok je podlaktica ostala podmetnuta pod trbuh. Izašla je potom lubanja s povećom rupom na stražnjem dijelu, a potom i vrhovi kralježnice. Cijelo tijelo nepoznatog čovjeka bilo je pokopano potrbuške što je pakračkog arheologa Krešimira Vaceka ostavilo u čudu.
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