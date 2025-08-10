Obavijesti

Komentari 9
Senzacionalno otkriće! U Savi pronašlo blago staro čak dvije tisuće godina: 'Ovo je čudo'

Piše Franjo Lepan,
Foto: Privatni album

Otkrivene su rijetke bipiramidalne ingote koje bi mogle promijeniti pogled na ulogu Bosanske Posavine u antičkoj trgovini

Rijeka Sava krije mnoge tajne. Na području Orašja, do sada se uglavnom vadio abonus, drvo hrasta koje je pod pijeskom i muljem bez kisika stajalo po nekoliko tisuća godina. Jantarne do crne boje, to je kvalitetno drvo pogodno za izradu raznih predmeta, pa čak i namještaja. Nakon nedavnog, gotovo filmskog otkrića slike “Gospa od Anđela” Antoniusa Paulusa Sensera, koja je čitavo stoljeće bila skrivena ispod drugog platna, Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne je ponovno na pragu velikog otkrića - ovaj put arheološkog! Ovo su objavili na društvenoj mreži iz Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa.

